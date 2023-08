Gli appuntamenti di settembre al Bosco di San Francesco

Giunge alla decima edizione la Giornata del Panorama, l’evento che dal 2014 il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS organizza in collaborazione con Fondazione Zegna per promuovere e diffondere la conoscenza dei multiformi panorami italiani. Parte integrante dello straordinario patrimonio culturale del nostro Paese, i paesaggi sono preziosi elementi identitari di territori e comunità: rappresentano il risultato di un’opera ingegnosa realizzata dalle generazioni del passato e lasciata in eredità a quelle future, oltre a identificare, nella visione del FAI, quell’intreccio virtuoso e indissolubile tra Natura e Cultura.

L’edizione di quest’anno è in programma per domenica 10 settembre e coinvolgerà dodici Beni del FAI in dieci regioni, da nord a sud della Penisola. Un’occasione per sostare nel contesto di luoghi unici, “guardarsi intorno” con attenzione, lasciar spaziare lo sguardo e apprezzare con più consapevolezza la bellezza del paesaggio che ci circonda. In Umbria, al Bosco di San Francesco ad Assisi (PG) si potrà partecipare alla visita guidata dal titolo “L’arte del paesaggio”, con partenza da Piazza della Basilica alle ore 11 e 15.30. La visita proposta in occasione dei 500 anni della morte di Pietro Vannucci, detto “il Perugino”, a cura della Direttrice del Bosco Laura Cucchia e della guida turistica Monica Lupparelli, specializzata in arte medievale approfondirà un tratto particolare e caratteristico della produzione dell’artista, che consentirà di spostare l’attenzione dall’eleganza delle figure e dal rigore delle architetture rinascimentali ai paesaggi e agli ambienti che fanno da sfondo ai suoi capolavori. Passeggiando lungo i sentieri immersi nel verde che attraversano il Bene del FAI, e osservando alcune riproduzioni fotografiche del suo contesto naturalistico, il pubblico potrà scoprire quanto siano verosimili i paesaggi raffigurati nelle opere del grande maestro.

Programma completo e informazioni su orari, costi e prenotazioni sul sito: www.giornatadelpanorama.it.

In caso di maltempo alcune iniziative potrebbero essere annullate o svolgersi in forma ridotta.

Per domenica 17 settembre è invece atteso il ritorno di Selvatica, manifestazione dedicata alla conoscenza del mondo vegetale e animale “a vita libera”, ovvero la fauna non addomesticata dall’uomo. L’appuntamento è per domenica 17 settembre 2023 dalle ore 10 alle 18.30, una giornata in cui grandi e piccini potranno conoscere il mondo animale che popola la selva millenaria ai piedi della grandiosa Basilica, partecipare a laboratori, visite guidate, racconti e giochi in compagnia di esperti per scoprire le specie faunistiche che popolano il bosco, imparando a rispettarle e ad amarle.

Programma della giornata di domenica 17 settembre:

* Dalle ore 10: laboratori sensoriali a cura del Reparto Carabinieri Biodiversità di Assisi

* Ore 10 – 12.30: laboratorio con la creta dedicato alle conchiglie con Mario Morellini

* Ore 10 – 13: Il Geco, antico nume protettore delle case, incontro alla scoperta del mondo dei gechi in compagnia dell’esperto Angelo D’Alessandro.

* Ore 11 – 12.30: L’istrice, un simpatico roditore, passeggiata con il naturalista Carlo Albanese di Wild Umbria

* Ore 11.30 – 12.30: Incontri ravvicinati con gli animali selvatici: impariamo come comportarci, passeggiata a cura del

Reparto Carabinieri Biodiversità di Assisi con App. Sc. Ferrazza Daniele e App. Sc. Falcinelli Francesco, per adulti e bambini

* Ore 12.30: Alla scoperta del CITES, incontro per conoscere le attività del Servizio CITES dell’Arma dei Carabinieri, deputato a contrastare il traffico di specie protette sul territorio nazionale, in attuazione della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione.

* Ore 13: rimessa in libertà di animali curati presso il Centro Formichella, rifugio per animali feriti gestito dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Assisi.

* Ore 15: Meraviglie in valigia, a cura di MALAKOS, museo malacologico dedicato ai molluschi. Oltre a osservare con lente e microscopio alcuni esemplari di queste specie, i bambini potranno portare a casa un Inventastorie che realizzeranno durante il laboratorio,

* Ore 17 – 18.30: Leggere il bosco attraverso le rocce, escursione guidata dallo staff del Museo delle Scienze del Territorio di Spoleto per imparare a leggere le rocce come le pagine di un antico libro. Un viaggio atto a svelare il legame tra gli animali selvatici e le rocce, habitat e rifugi essenziali per molte specie come rettili, piccoli mammiferi, insetti e uccelli, che qui nidificano utilizzando le rocce come punti di osservazione per la caccia.

Tutte le attività avranno luogo partendo dal Complesso Benedettino di Santa Croce.

Prenotazione obbligatoria chiamando il numero 075.813157 o scrivendo a faiboscoassisi@fondoambiente.it

Si raccomandano scarpe e abbigliamento comodi

Con il Patrocinio della Città di Assisi.

Il calendario “Eventi nei Beni del FAI 2023” è reso possibile grazie al fondamentale sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI; al significativo contributo dei main sponsor BNP Paribas Cardif e Citroen, per il primo anno sostenitori del progetto; di Pirelli, accanto al FAI dal 2006, che rinnova per l’undicesimo anno la sua storica vicinanza all’iniziativa e di Delicius che conferma per il terzo anno il suo sostegno al progetto.

Ingressi Giornata del Panorama : Intero € 12; Ridotto (6-18 anni) e Iscritti FAI € 6; Residenti nel Comune di Assisi; Famiglia (2 interi + 2 ridotti) e Bambini 0-5 anni gratuito.

Ingressi Selvatica : Intero € 8; Ridotto (6-18 anni) e Iscritti FAI € 6; € 8; Bambini 0-3 anni gratuito.

Per informazioni: Bosco di San Francesco, Complesso benedettino di Santa Croce, Via Ponte dei Galli, Assisi (PG); tel. 075 813157; faiboscoassisi@fondoambiente.it – www.fondoambiente.it

Prenotazione obbligatoria