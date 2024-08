Il cardinale Parolin, appello per la pace da Assisi

Il cardinale Parolin – Durante la solennità di Santa Chiara, il segretario di Stato di Sua Santità, cardinale Pietro Parolin, ha lanciato un appello per la pace mondiale. Al termine della celebrazione eucaristica, presieduta domenica 11 agosto nella Basilica di Santa Chiara ad Assisi, Parolin ha ribadito che la guerra è una sconfitta per tutti e non porta benefici a nessuno, come sottolineato più volte dal Santo Padre.

Nel suo discorso, il cardinale ha ringraziato il vescovo monsignor Domenico Sorrentino, le clarisse, i francescani, i religiosi e le religiose, le autorità civili e militari, e i fedeli presenti. Ha poi ripreso un passaggio dell’omelia, evidenziando la necessità di amare come fece Santa Chiara, soprattutto in un mondo sempre più povero e affamato d’amore.

Parolin ha inoltre sottolineato la scelta radicale alla povertà di Chiara, considerandola un esempio di vita in una società dominata dal consumismo e dall’edonismo. Ha invitato tutti a spogliarsi degli egoismi e delle proprie pretese per aprirsi agli altri con un approccio fraterno e di pace, come fecero Chiara e Francesco.

La comunità di Assisi si prepara ora a celebrare la festa di San Rufino, patrono della città e della diocesi, che ricorre domani, lunedì 12 agosto. Il programma delle cerimonie in cattedrale prevede la santa messa alle ore 8, il pontificale presieduto dal vescovo Sorrentino alle ore 11, e un concerto in onore del patrono alle ore 21, animato dalla Cappella musicale di San Rufino.

La giornata di celebrazioni si concluderà con la santa messa delle ore 18, sempre in cattedrale.