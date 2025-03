Il centrodestra assisano annuncia una nuova gestione economica

Con la fine della campagna elettorale regionale, emergono preoccupazioni in merito alle scelte economiche della neoeletta Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti. La sua prima decisione amministrativa, un consistente aumento delle tasse, ha suscitato forti critiche da parte del centrodestra assisano e delle liste civiche che sostengono la candidatura di Eolo Cicogna a sindaco di Assisi. La manovra fiscale, che prevede un incremento di oltre 320 milioni di euro, rappresenta un onere aggiuntivo per le famiglie umbre, con un aumento medio di quasi 500 euro a famiglia. Una decisione che, secondo i sostenitori di Cicogna, non solo non trova giustificazione, ma rischia di mettere a dura prova l’economia della regione.

Il centrodestra unito e le liste civiche di Assisi, in particolare, puntano il dito contro una politica che viene definita “accentratrice” e incapace di onorare le promesse fatte in campagna elettorale. In particolare, viene sottolineato come la Proietti non abbia rispettato la sua parola riguardo la non introduzione di nuove imposte. In passato, infatti, la stessa amministrazione assisana aveva introdotto la tassa di soggiorno, nonostante le dichiarazioni contrarie durante la fase elettorale, un provvedimento che oggi viene interpretato come un anticipo di ciò che la regione sta vivendo con l’aumento delle tasse sotto la guida della nuova Presidente.

La coalizione che sostiene Eolo Cicogna punta decisamente su un cambio di rotta, con un impegno a mantenere le tasse al minimo e una gestione economica più attenta e rispettosa delle risorse pubbliche. Secondo Cicogna e i suoi alleati, le scelte dell’amministrazione Proietti si sono tradotte in anni di spese ingiustificate, che hanno incluso eventi non necessari, consulenze superflue e progetti faraonici che poco avevano a che fare con le reali necessità dei cittadini.

In particolare, Cicogna e i rappresentanti del centrodestra assisano affermano che, dopo otto anni di amministrazione Proietti, è finalmente arrivato il momento di dire basta a una gestione delle risorse che non ha rispettato le necessità della città. Il focus della futura amministrazione, spiegano, sarà destinato a investire risorse in progetti utili e concreti per la comunità, le famiglie e le imprese locali, invece di disperderle in iniziative che non generano valore aggiunto per la collettività.

Eolo Cicogna, insieme ai rappresentanti delle liste civiche e dei partiti del centrodestra (FdI, FI e Lega), ha dichiarato che la nuova amministrazione comunale sarà segnata dalla volontà di rispettare i soldi pubblici e di orientare gli investimenti verso ciò che davvero può fare la differenza per la qualità della vita dei cittadini. “Il nostro obiettivo è un’amministrazione trasparente e vicina ai bisogni reali della gente, non una gestione che si concentra sull’autocompiacimento e su progetti irrealizzabili,” ha dichiarato Cicogna durante un incontro con i suoi sostenitori.

Uno dei punti critici evidenziati dai sostenitori di Cicogna riguarda proprio la gestione delle risorse a livello regionale, che, a loro avviso, ha favorito più l’immagine personale dei politici in carica piuttosto che il benessere delle comunità umbre. Il centrodestra di Assisi denuncia una gestione improntata allo spreco, con eventi e viaggi di rappresentanza che, a detta loro, non hanno portato reali benefici alla città, ma hanno gravato sul bilancio comunale.

La coalizione, quindi, si fa portavoce di un cambiamento radicale nella gestione amministrativa, proponendo soluzioni che rispondano in maniera più efficace alle necessità di tutti i cittadini. Cicogna, insieme a Eraldo Martelli, Michele Leonelli, Evian Morani e Fabrizio Gareggia, ribadisce la volontà di destinate le risorse pubbliche a iniziative che abbiano un impatto tangibile e positivo sulla vita quotidiana delle persone.

La campagna elettorale per il rinnovo del sindaco di Assisi si preannuncia quindi come una sfida tra due visioni contrastanti: da un lato l’approccio più accentrato e fiscale proposto da Proietti, dall’altro l’orientamento di Cicogna e della coalizione di centrodestra, che mirano a un governo più vicino ai cittadini e attento alla gestione oculata delle risorse. La battaglia elettorale si concentrerà su questi temi, con i cittadini che dovranno decidere quale tipo di amministrazione ritengono più adatta a gestire le sfide future della città.

Il futuro di Assisi, quindi, passa anche attraverso questa scelta cruciale: da un lato la continuità con le politiche fiscali della Proietti, dall’altro la proposta di un’amministrazione più sobria, più orientata al benessere collettivo e meno agli sprechi. Con la candidatura di Eolo Cicogna a sindaco, la coalizione di centrodestra si prepara a portare avanti una nuova stagione di cambiamento per la città.