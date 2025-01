Il messaggio di fra Luca [Video] sulla Sacra Famiglia

Il messaggio di fra Luca sulla Sacra Famiglia

Il messaggio – Fra Luca, della comunità francescana dei Frati Minori di Santa Maria degli Angeli, ha condiviso una riflessione sulla Sacra Famiglia, prendendo spunto dal Vangelo del giorno. Il religioso ha evidenziato come la Chiesa inviti a guardare a Giuseppe, Maria e Gesù come esempio di vita, riprendendo le parole di Papa Paolo VI, secondo cui la loro esperienza rappresenta una scuola per ogni credente.

L’episodio su cui si sofferma riguarda il pellegrinaggio della Sacra Famiglia a Gerusalemme, dove si recano per offrire lode al Signore nel Tempio. Dopo la celebrazione, nel viaggio di ritorno, Giuseppe e Maria si accorgono che Gesù non è con loro. Il bambino è rimasto nel Tempio, in mezzo ai dottori della legge.

Fra Luca sottolinea due atteggiamenti diversi: Giuseppe rimane in silenzio, senza che nel Vangelo venga riportata alcuna sua reazione, mentre Maria manifesta la sua preoccupazione, mostrando il suo turbamento per la scomparsa del figlio. Questo comportamento, spiega il frate, è simile a quello di molti genitori, che affrontano momenti di ansia nel percorso di crescita dei figli.

Una volta ritrovato Gesù, il bambino risponde con parole precise: “Non sapevate che dovevo occuparmi delle cose del Padre mio?”. Secondo fra Luca, questa frase evidenzia l’importanza di lasciare spazio ai figli nel loro cammino di maturazione. Anche per i genitori arriva il momento di affidare i propri figli alla loro missione.

Di fronte alla risposta di Gesù, Giuseppe rimane in ascolto, mentre di Maria si dice che “custodiva queste cose nel suo cuore”. Fra Luca evidenzia come questo episodio rappresenti un momento di crescita per tutti, non solo per il bambino, ma anche per i suoi genitori, chiamati a riconoscere il dono ricevuto e a lasciarlo andare.

Il frate conclude con un invito alla riflessione sulla famiglia, sottolineando come ogni relazione sia un dono e una responsabilità.