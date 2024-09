Il Sindaco Proietti e l’Amministrazione in Lutto per Don Cesare

Il sindaco Stefania Proietti, accompagnata dalla giunta e dal consiglio comunale, esprime un profondo cordoglio per la perdita, definita come un “dolore indicibile” che ha colpito l’intera comunità.

In una dichiarazione, il sindaco ha sottolineato come don Cesare fosse un uomo profondamente legato al territorio e agli assisani. La sua presenza era caratterizzata da un amore genuino per la gente, e la sua scomparsa lascia un vuoto difficile da colmare. La dedizione di don Cesare ai giovani e il suo impegno attivo in favore del Calendimaggio sono stati evidenziati come esempi del suo forte attaccamento alla comunità.

Il sindaco Proietti ha continuato esprimendo il senso di smarrimento che ora pervade la comunità: “Da oggi ci sentiamo tutti smarriti e più soli”, ha affermato. Questo sentimento di perdita è amplificato dal fatto che don Cesare era sempre pronto a offrire supporto e collaborazione per iniziative e eventi, motivato dal suo amore per Assisi e per il bene degli assisani.

Il ricordo di don Cesare è legato alle sue numerose attività a favore delle persone in difficoltà, al suo incessante lavoro per la vita della diocesi e delle parrocchie, e alla sua costante attenzione per le frazioni e le aree montane, dove ha portato un messaggio di unità e vicinanza. L’amministrazione comunale non dimenticherà il suo impegno instancabile, specialmente durante le celebrazioni solenni e nei momenti di benedizione degli uffici pubblici e della sala del consiglio.

Il sindaco ha evidenziato come don Cesare fosse non solo un parroco, ma una figura fondamentale che ha unito le persone attraverso la sua spiritualità e il suo operato. La comunità di Assisi si sente ora più sola e priva della guida e del sostegno che don Cesare ha sempre offerto. Il suo lascito, tuttavia, rimarrà impresso nei cuori di tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato.

Nel suo messaggio di cordoglio, il sindaco ha anche invitato la comunità a unirsi in un momento di riflessione e di ricordo collettivo per celebrare la vita di don Cesare. Saranno organizzati eventi commemorativi per onorare la sua memoria e il suo instancabile servizio alla comunità. La giunta e il consiglio comunale sono determinati a mantenere vivo il suo spirito attraverso iniziative che riflettano i valori che don Cesare ha incarnato durante la sua vita.

In un momento così difficile, l’amministrazione invita tutti i cittadini a unirsi in segno di rispetto e affetto per un sacerdote che ha dedicato la sua vita al servizio degli altri. La figura di don Cesare Provenzi continuerà a essere un faro di luce e di speranza per tutti gli assisani, un simbolo di dedizione e altruismo che non sarà dimenticato.