Illuminazione ripristinata in viale Umberto I ad Assisi

Due punti luce riattivati dopo segnalazione di forza italia

Ad Assisi, lungo Viale Umberto I, i due punti luce che da giorni restavano spenti sono tornati a funzionare. Il ripristino è avvenuto in seguito a una segnalazione arrivata da un rappresentante di Forza Italia, che ha informato direttamente la società incaricata della manutenzione dell’impianto.

L’intervento, richiesto nelle prime ore della mattinata, ha permesso nel giro della stessa giornata la riattivazione completa delle lampade. Una soluzione immediata che ha riportato la sicurezza e la visibilità in una delle arterie principali della città, utilizzata quotidianamente da residenti e visitatori.

A rendere pubblica la vicenda sono stati alcuni scatti fotografici che mostrano la strada prima e dopo la sistemazione. La documentazione è stata inviata all’azienda responsabile tramite posta istituzionale, accompagnata da materiale visivo per evidenziare l’urgenza del problema.

Il risultato, seppur circoscritto a due punti luce, è stato descritto come il segnale che una presenza attiva sul territorio può trasformarsi in risposte concrete e rapide. In questo caso, la semplice attenzione a una situazione di disagio ha consentito di restituire piena funzionalità a un tratto stradale fondamentale.

La vicenda ha però aperto un nuovo fronte di polemica politica. Dalla forza di opposizione è arrivata infatti una critica severa nei confronti della maggioranza: la mancanza di attenzione quotidiana e la scarsa cura della manutenzione ordinaria sarebbero, secondo tale lettura, i veri nodi da affrontare. Il riferimento diretto è andato al sindaco e alla giunta, accusati di assenza totale di programmazione e di incapacità di garantire servizi basilari.

Il dibattito si concentra dunque sul modello di gestione della città. Da un lato, la richiesta di una programmazione stabile e continua, dall’altro la percezione che le criticità vengano affrontate solo quando segnalate da terzi. L’opposizione ha rimarcato come le frazioni e il centro storico necessitino di una attenzione sistematica, capace di prevenire guasti e disagi anziché rincorrerli.

Sul piano politico, l’episodio viene letto come la conferma di un impegno costante a fianco dei cittadini. L’obiettivo dichiarato resta quello di ascoltare le richieste, sollecitare gli interventi e vigilare affinché le esigenze della comunità non rimangano inascoltate. Un approccio definito come spirito di servizio, che intende proseguire con la stessa determinazione anche nelle prossime sfide.