Inaugurato il presepe monumentale di Agrestini al Vescovado

Inaugurato il presepe monumentale – l presepe monumentale di Mario Agrestini è stato inaugurato mercoledì 11 dicembre nel chiostro del Santuario della Spogliazione, ad Assisi. Durante la cerimonia, il vescovo monsignor Domenico Sorrentino ha benedetto l’opera in occasione dell’Angelus delle 12, sottolineando l’importanza del luogo. “In questo spazio, per la prima volta, vediamo un presepe a misura d’uomo”, ha dichiarato Sorrentino. L’installazione mira a far vivere intensamente il mistero del Natale nel cuore della città francescana, simbolo di fede e spiritualità. Il Vescovado, dove Francesco d’Assisi ha vissuto il suo percorso di conversione, ha rappresentato un punto cruciale per la sua missione. È qui che San Francesco si è spogliato per identificarsi con Gesù, dando vita a un’esperienza di profonda fede che ha influenzato il mondo intero. Il 2025 segnerà l’ottocentesimo anniversario della composizione del “Cantico delle Creature”, scritto da Francesco in questi stessi luoghi.

Inoltre, è stato presentato un nuovo video realizzato in collaborazione con Maria Vision, che racconta la storia dell’antico episcopio e della chiesa di Santa Maria Maggiore. Il video esplora anche le bellezze architettoniche e artistiche del Santuario della Spogliazione, facendo conoscere il valore spirituale e culturale di questi luoghi. Il vescovo ha donato a Mario e Marco Agrestini, ideatori del presepe, nonché a Helia Corazzini, responsabile di Maria Vision, un’icona della spogliazione come simbolo di ringraziamento per il loro impegno. Tra i partecipanti alla cerimonia, anche il vicesindaco di Assisi, Valter Stoppini, fra Marco Moroni, custode del Sacro Convento di San Francesco, e numerosi membri della comunità locale, tra cui rappresentanti delle forze dell’ordine.

Il presepe monumentale di Agrestini, che sarà visibile fino al 6 gennaio 2025, presenta scene della Natività con statue realizzate con materiali come legno, terracotta e cartapesta. Le opere di Agrestini riprendono l’antica tecnica rinascimentale, utilizzando anche abbigliamento e materiali provenienti dal Medio Oriente. I visitatori sono invitati a vivere un’esperienza immersiva, entrando in contatto con i personaggi del presepe, tra cui un’interpretazione di San Francesco che si unisce al cammino verso la Natività. Agrestini, viterbese di Monterosi, ha dedicato oltre 40 anni alla realizzazione di questa straordinaria opera, un progetto che è iniziato con una passione infantile per i presepi.

Questa iniziativa si inserisce in un programma più ampio di esposizioni, che vede il presepe di Agrestini anche a Loreto e Venezia, dove sarà visibile fino all’8 gennaio 2025. Un’opportunità unica per ammirare il lavoro di un artista che ha trasformato la tradizione del presepe in una testimonianza di fede e arte, riuscendo a coinvolgere anche i più giovani, portandoli a riflettere sul significato profondo del Natale.

L’esposizione del presepe di Agrestini rappresenta non solo un’attrazione turistica, ma anche un momento di spiritualità per tutti coloro che visiteranno Assisi durante le festività. Un’occasione per riscoprire la bellezza della Natività e il valore simbolico di uno dei luoghi più significativi della cristianità. Il presepe sarà visibile al pubblico fino all’8 gennaio 2025, permettendo a tutti di vivere un’esperienza unica e coinvolgente.