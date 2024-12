Inaugurazione della nuova farmacia comunale ad Assisi

Inaugurazione – La nuova sede della farmacia comunale di Assisi sarà ufficialmente inaugurata sabato 7 dicembre, alle ore 9:30, presso via Fratelli Matteucci 10, accanto al centro commerciale Le Cave. L’amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare a questo evento che rappresenta un passo importante per migliorare l’accesso ai servizi sanitari e di benessere sul territorio.

La farmacia, già operativa dal 2 novembre, ha scelto di rimandare l’inaugurazione ufficiale per evitare possibili strumentalizzazioni durante la campagna elettorale. Questo nuovo spazio, progettato per essere accogliente e funzionale, si propone come punto di riferimento per i cittadini, offrendo non solo farmaci ma anche una gamma diversificata di prodotti e servizi innovativi.

Servizi e innovazioni

Tra le novità disponibili nella struttura figurano:

Consulenze personalizzate , grazie al supporto di un team altamente qualificato.

, grazie al supporto di un team altamente qualificato. Servizi innovativi , studiati per rispondere alle esigenze di salute e benessere delle famiglie.

, studiati per rispondere alle esigenze di salute e benessere delle famiglie. Promozioni speciali e sconti, attivi nel giorno dell’inaugurazione.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è garantire che la farmacia non sia solo un punto vendita, ma anche un luogo dove i cittadini possano trovare supporto e risposte alle proprie necessità sanitarie.

Programma della giornata

Durante l’evento inaugurale:

Presentazione dei servizi della farmacia.

Distribuzione di omaggi per tutti i clienti.

per tutti i clienti. Momenti di interazione con i cittadini, che potranno scoprire in dettaglio l’offerta della struttura.

Commenti dall’amministrazione

Un portavoce del Comune ha sottolineato come questa apertura rappresenti “un segno tangibile dell’impegno per il benessere dei cittadini”. La scelta della posizione, accanto a un centro commerciale, è stata strategica per garantire una maggiore fruibilità dei servizi.

La giornata di sabato 7 dicembre sarà, dunque, un’occasione per celebrare insieme l’impegno dell’amministrazione verso una sanità più moderna, efficiente e vicina alle persone. La partecipazione è aperta a tutti.