Incendio alle Fonderie Assisi, vertice con i cittadini

Incendio alle Fonderie – Il recente incendio che ha colpito lo stabilimento delle Fonderie Assisi lo scorso dicembre ha spinto il Comune di Assisi a organizzare un incontro con il Comitato di via Protomartiri Francescani di Santa Maria degli Angeli, che rappresenta i residenti dell’area circostante. Durante il vertice, svoltosi nei giorni scorsi, il vicesindaco Valter Stoppini ha ribadito l’importanza di garantire condizioni di salute e vivibilità per i cittadini e i lavoratori dell’azienda.

L’incendio ha causato la sospensione temporanea delle attività industriali, ma l’impresa ha recentemente ripreso le operazioni in modo graduale. Durante l’incontro, gli uffici tecnici comunali hanno illustrato le misure adottate per monitorare la situazione e i prossimi interventi. È stato annunciato che saranno effettuati rilievi ambientali in collaborazione con le autorità competenti per valutare l’impatto dell’incidente.

Stoppini ha inoltre evidenziato la necessità di confrontarsi con la Regione Umbria per esplorare possibili soluzioni future, tra cui la valutazione di un’eventuale delocalizzazione dello stabilimento. L’amministrazione comunale, ha sottolineato, è determinata a ridurre al minimo l’impatto ambientale, attivando misure di mitigazione per limitare le emissioni nocive. L’obiettivo è di avviare un dialogo costruttivo con tutte le parti coinvolte per affrontare le problematiche legate all’industria in modo efficace e tempestivo.

Il vicesindaco ha infine ribadito l’urgenza di adottare soluzioni concrete, auspicando che la collaborazione tra i vari attori istituzionali e la società possa portare a risultati positivi per la comunità e per il futuro del territorio. Il tema della salute e dell’ambiente continua a essere una priorità assoluta per l’amministrazione locale.