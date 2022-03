La Virtus cade a Foligno dopo una gara dai due volti

La Virtus Assisi cade sulla sirena a Foligno dopo una gara dai due volti. Una partita avvincente giocata sul finale punto a punto dove i ragazzi di Piazza avevano prima inseguito, poi rimontato, addirittura poi avanti nel punteggio. Finale 63-61, ma Virtus ai play-off.

Fonte Ufficio Stampa

Virtus Assisi

IL MATCH Parte dietro la Virtus Assisi, tanti gli errori che caratterizzano la partita. A sei minuti dal termine del primo quarto di gioco è avanti Foligno 6-0 con la Virtus che non trova il canestro. Poi la partita si fa vispa e le squadre giocano con maggiore equilibrio. Alla fine della prima frazione Foligno 10 Virtus Assisi 9.

Secondo quarto con i padroni di casa che continuano a spingere, 19-13 a sei dalla fine. Partita che si mantiene avvincente e la sirena suona sul 31-29 per i padroni di casa. Ospiti che perdono Tommaso Capezzali per infortunio.

Al rientro in campo dopo la pausa lunga l’UBS Foligno non molla e si porta avanti 44-39 quando mancano quattro minuti al termine. Il sorpasso ospite però non si fa attendere, troppo importanti i punti in palio per i ragazzi di coach Piazza. 47-49 alla terza sirena con Meccoli fra i migliori in campo e la Virtus che mette la testa avanti.

Ultimo quarto in cui la Virtus spinge di più, 49-55 a sei dal termine. A tre dalla fine Foligno riemerge e si porta sotto di due, 56-58. Finale avvincente sul 61-61. Gandolfo segna a due secondi dalla fine, il PalaPaternesi esplode. Vince Foligno 63-61. Virtus Assisi comunque certa dei play-off.

Lucky Wind Foligno – Virtus Assisi 63-61

Foligno: Mazzoli, Baldinotti, Gandolfo 8, Rath 2, Mariotti 12, Ribeiro, Guerrini 6, Cimarelli 8, Giovi, Donati 20, Razzi 7. All. Pierotti, Ass. Mariani e Foglietta

Assisi: Capezzali G. 2, Santantonio 10, Alessandri, Ponti, Papa, Provvidenza 5, Capezzali T. 2, Meccoli 21, Peychinov 13, iovene, Landrini 8, Fondacci. All Piazza, Ass. Gambelunghe

Parziali: 10-9, 21-20, 16-20, 16-12.Progressivi: 10-9, 31-29, 47-49, 63-61.Usciti per 5 falli: Ribeiro (Foligno); Capezzali G. (Assisi)