Lavori, manutenzione straordinaria in via Patrono d’Italia

L’amministrazione comunale ha deciso di effettuare lavori di manutenzione straordinaria dell’area pubblica in via Patrono d’Italia, in prossimità della Basilica di Santa Maria degli Angeli, dove sono collocati 6 chioschi adibiti alla vendita di souvenir. È in corso da stamattina il “trasloco” delle 6 strutture sempre sullo stesso lato ma più vicino alla fontana delle 26 cannelle e di fronte al Palazzo del Capitano del Perdono. Per la nuova e provvisoria sistemazione dei chioschi la fermata dei bus sarà spostata vicino a quella dei taxi all’inizio della strada mattonata.

Da lunedì 21 sarà allestito il cantiere per l’avvio dei lavori di manutenzione e di ripavimentazione del tratto.

Appena terminati i lavori i 6 chioschi ovviamente saranno risistemati al loro posto.