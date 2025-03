Manutenzione e pulizia a Assisi: lavori in corso su strade

Ripartono interventi di asfaltatura e pulizia su tutto il territorio

È partito il 24 marzo il servizio di pulizia delle forazze e delle caditoie su tutte le strade pubbliche di Assisi, un intervento che riguarda le zone coperte dallo spazzamento manuale e meccanico. Le aree interessate includono il centro storico della città e la zona Ivancich-circonvallazione, ma anche le frazioni di Santa Maria degli Angeli, Rivotorto, Petrignano, Palazzo di Assisi, Torchiagina, Tordandrea, Capodacqua, Castelnuovo, San Vitale, Viole, e altre località montane e industriali come Armenzano, Pianello, Pieve San Nicolò, Porziano, Rocca Sant’Angelo, San Gregorio, Sterpeto, San Presto. La ripulitura si concluderà entro maggio, salvo imprevisti legati a condizioni meteo sfavorevoli.

Questa operazione, prevista dall’Amministrazione comunale, rientra nel piano annuale di prevenzione per gestire eventuali emergenze legate a condizioni meteorologiche avverse. Il piano economico-finanziario comprende anche il programma di manutenzione delle strade.

Il 7 aprile riprenderanno, invece, i lavori di asfaltatura e messa in sicurezza di alcune strade comunali, che erano stati sospesi a causa delle avverse condizioni meteo invernali. Gli interventi riguarderanno tratti di via S. Apollinare (Assisi centro), via Sacro Tugurio (Rivotorto), via India (tratti da via Los Angeles e via Diaz a Santa Maria degli Angeli), via del Samaritano e via Cicogna (Petrignano), via Tommaso Lecce Kock, via Dionigi e via dei Vimini (Petrignano), via del Collicello (Capodacqua), via Dante Siena e la traversa di via della Porziuncola (Tordandrea). Questi lavori sono finanziati tramite il piano di manutenzione e sicurezza delle strade comunali.