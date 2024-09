Marcia per la Pace ad Assisi: Un Appello Contro la Guerra e l’Oppressione

Ieri, 25 settembre, una delegazione dei CITTADINI PER LA PACE, composta da Daniela Di Marco e Moreno Pasquinelli, ha incontrato Padre Marco Moroni, Custode del Sacro Convento di San Francesco, per illustrare le motivazioni della Marcia per la Pace che si terrà ad Assisi domenica prossima.

Promossa e organizzata da comitati di base provenienti da diverse regioni d’Italia, la Marcia per la Pace mira a:

Fermare il massacro dei palestinesi

Evitare l’escalation in Medio Oriente

Dire no alla guerra contro la Russia

Sciogliere la NATO

Arrestare la terza guerra mondiale a pezzi

La manifestazione inizierà alle ore 14:00 a Santa Maria degli Angeli e attraverserà Assisi, concludendosi alle ore 18:00 davanti alla Rocca Maggiore. In testa alla marcia, centinaia di persone cammineranno scalze, simbolo di solidarietà con tutti i popoli oppressi.

Non saranno ammessi alla marcia i leader politici che sostengono la produzione e la consegna di armi all’Ucraina, né coloro che sono collusi con lo stato d’Israele.

Calendario dell’evento:

Luogo: Santa Maria degli Angeli

Titolo evento: Marcia per la Pace

Orario: 14:00 – 18:00

La Marcia per la Pace rappresenta un forte appello contro la guerra e l’oppressione, unendo cittadini da tutta Italia in un unico grido di pace e giustizia.