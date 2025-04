Modifiche al traffico nel centro storico di Assisi

Interventi su viabilità nei giorni 10, 11 e 14 aprile 2025

L’amministrazione comunale di Assisi ha annunciato modifiche temporanee alla viabilità in alcune aree del centro storico per lavori di asfaltatura previsti dal piano comunale di manutenzione. In base all’ordinanza diffusa dalla Polizia locale, nelle giornate di giovedì 10, venerdì 11 e lunedì 14 aprile 2025, sarà interdetto il traffico veicolare, tra le 8:45 e le 18:00, in via Sant’Apollinare e via Giovanni Da Bonino. In Piazza Vescovado sarà introdotto il doppio senso di marcia, riservato ai residenti. La nuova organizzazione del traffico sarà indicata da segnaletica temporanea collocata in punti strategici tra cui Piazza Santa Chiara, via Sant’Agnese, Largo Properzio, viale Marconi, Piazza Giovanni Paolo II e Piazzetta Garibaldi. È previsto il divieto di accesso per i mezzi con peso superiore a 35 quintali.