Modifiche alla viabilità ad Assisi nel fine settimana

In seguito ai numerosi eventi programmati per il fine settimana del 28 e 29 settembre ad Assisi, sono state attuate significative modifiche alla viabilità. Tra le manifestazioni spiccano la Festa tricolore, organizzata da Fratelli d’Italia, e la marcia della Pace “Fuori l’Italia dalla guerra”, insieme al Campionato Italiano di Handbike. Queste manifestazioni comporteranno l’introduzione di divieti di circolazione e sosta in diverse aree della città, per garantire la sicurezza dei partecipanti e la fluidità del traffico.

Per sabato 28 settembre, in occasione della Festa tricolore dell’Umbria, il traffico subirà un divieto di circolazione in Via Patrono d’Italia dalle 9:00 alle 18:00, con il blocco esteso dall’intersezione con Via Los Angeles a quella con Via Protomartiri Francescani. Questa decisione si rende necessaria per permettere lo svolgimento della manifestazione in Piazza Garibaldi, a Santa Maria degli Angeli.

Domenica 29 settembre si svolgeranno due eventi principali: la marcia della pace e il campionato di handbike. Per la marcia della pace, è stato istituito un divieto di sosta per tutti i veicoli dalle 10:00 fino alle 17:00, o fino al termine della manifestazione, nelle seguenti aree: Piazza Garibaldi, Piazza Porziuncola e Via Patrono d’Italia a Santa Maria degli Angeli. Analoghi divieti riguarderanno anche Assisi, interessando Viale Giovanna di Savoia Regina dei Bulgari, Viale Marconi, Piazza Giovanni Paolo II, Piazza San Pietro, e altre vie centrali.

Inoltre, è stato previsto un divieto di circolazione per la giornata di domenica a partire dalle 14:00. Le zone colpite includeranno Piazza Garibaldi, Piazza Porziuncola e la tratta di Via Patrono d’Italia che va da Via Los Angeles a Via Giovanna di Savoia Regina dei Bulgari. A Assisi, il divieto riguarderà anche Viale Marconi, Piazza Giovanni Paolo II, Borgo San Pietro, e Piazza del Comune, tra gli altri.

Per facilitare il traffico nelle ore di punta, sono stati introdotti cambiamenti temporanei nella circolazione: senso unico ascendete in Via Borgo San Pietro, Via Sant’Apollinare, e Via Giovanni da Bonino, a partire dalle 15:00, mentre in Via Sant’Agnese sarà istituito un senso unico alternato.

In vista di questi eventi, è stato disposto il divieto di accesso per tutti i veicoli non autorizzati a partire dalle 15:00 in diverse strade, tra cui Via Maratona, Via Ospedale delle Pareti, e Via Insula Romana. Questo per garantire un corretto flusso di partecipanti e veicoli autorizzati.

Per quanto riguarda il Campionato Italiano di Handbike, che si svolgerà a Santa Maria degli Angeli, è stato stabilito un divieto di circolazione in Via Patrono d’Italia dalle 7:00 alle 13:00, con esclusione per i mezzi autorizzati. Dalle 8:00 alle 13:00, ulteriori divieti interesseranno Via Los Angeles, Via Raffaello, Via Risorgimento, e altre vie circostanti.

Infine, si avvisa che, a causa dei cambiamenti legati ai due eventi di domenica, il passaggio della raccolta rifiuti delle 9:30 sarà saltato. I rifiuti dovranno essere esposti sabato sera, dopo le 22:00. L’accesso all’isola ecologica non sarà consentito dalle 8:30 alle 12:30.

Si invita la cittadinanza a prestare attenzione a queste modifiche per facilitare la partecipazione e garantire la sicurezza durante le manifestazioni.