Mostre ad Assisi: Sicilia protagonista della festa di San Francesco

Mostre ad Assisi – A Assisi, in occasione delle celebrazioni dedicate a San Francesco, sono state inaugurate due mostre che mettono in evidenza la Sicilia, regione al centro delle commemorazioni per il Santo nel 2024. Queste esposizioni includono l’offerta simbolica dell’olio, destinato a alimentare la lampada votiva sulla Tomba del Santo.

Il 3 ottobre, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, accompagnato dal sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha visitato le mostre, accolto in piazza del Comune dall’assessore al Turismo e Marketing territoriale, Fabrizio Leggio.

La prima tappa della delegazione è stata la Galleria Le Logge, dove è stata allestita l’esposizione intitolata “Cammini di Sicilia – un’isola patrimonio di storia, arte e bellezza”. Questa mostra illustra i dodici cammini che si snodano attraverso la Sicilia, offrendo l’opportunità di scoprire il territorio da est a ovest a passo lento, immersi nella sua ricchezza culturale e paesaggistica.

Successivamente, il gruppo si è diretto verso la Sala Palazzo Capitano del Popolo, dove è in corso la mostra “Palermo rifiorisce con Santa Rosalia”. Questa esposizione celebra il quattrocentesimo anniversario del ritrovamento del corpo miracoloso di Santa Rosalia, la patrona di Palermo, un evento che ha una forte risonanza culturale e religiosa per i siciliani.

Le due mostre non solo promuovono il patrimonio artistico e culturale della Sicilia, ma anche l’importanza dei festeggiamenti religiosi legati a San Francesco. Queste iniziative sono parte di un progetto più ampio che mira a rafforzare il legame tra le diverse regioni italiane attraverso la condivisione della cultura e delle tradizioni.

Il presidente Schifani, durante la visita, ha sottolineato l’importanza di mantenere viva la memoria delle tradizioni religiose e culturali, che rappresentano un patrimonio inestimabile per l’Italia e per la Sicilia. Ha anche evidenziato come queste celebrazioni siano un’opportunità per attrarre visitatori e promuovere il turismo nella regione.

L’assessore Leggio ha dichiarato che la presenza della Sicilia ad Assisi rappresenta un momento significativo per la valorizzazione della cultura siciliana nel contesto nazionale. Le mostre, infatti, sono state progettate per creare un dialogo tra le tradizioni religiose di Assisi e quelle della Sicilia, sottolineando le affinità culturali e spirituali che uniscono queste due realtà.

In chiusura, la celebrazione di San Francesco si arricchisce così di un contributo significativo da parte della Sicilia, evidenziando non solo l’arte e la storia della regione, ma anche il profondo rispetto per la tradizione religiosa. L’evento rappresenta una straordinaria opportunità per esplorare il patrimonio culturale e spirituale, invitando tutti a partecipare attivamente a questa celebrazione collettiva che unisce il popolo siciliano con quello umbro in un festoso scambio di cultura e devozione.