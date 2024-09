Mozione di sfiducia al Sindaco Proietti: decisione imminente

Il Consiglio Comunale di Assisi discuterà domani, venerdì 27 settembre, una mozione di sfiducia contro il Sindaco Stefania Proietti, avanzata dai consiglieri di opposizione Francesco Mignani e Jacopo Pastorelli, insieme agli altri esponenti del gruppo. La richiesta di sfiducia è stata motivata dalla recente candidatura del Sindaco alla presidenza della Regione Umbria, ritenuta dagli oppositori incompatibile con la carica attuale.

Secondo i promotori della mozione, la candidatura di Proietti distoglierebbe l’attenzione dalle priorità amministrative della città di Assisi, compromettendo il suo impegno come Primo Cittadino. I consiglieri affermano che il ruolo di Sindaco richiede una dedizione totale, che non può essere garantita se ci si concentra su un incarico regionale. Gli stessi consiglieri sottolineano come Proietti, fino a poche settimane fa, avesse dichiarato pubblicamente che Assisi sarebbe sempre stata la sua priorità e non una “seconda scelta”. La scelta di correre per la presidenza regionale contraddice questa affermazione, alimentando il malcontento tra le file dell’opposizione.

La mozione è stata dunque presentata per mettere in evidenza questa presunta incoerenza e per invitare il Consiglio Comunale a riflettere sulla necessità di avere un Sindaco interamente dedicato alla città. I consiglieri hanno esortato i colleghi a prendere una posizione chiara sulla questione, invitandoli a considerare l’importanza di un’amministrazione focalizzata esclusivamente sugli interessi di Assisi. Durante la votazione di domani, tutti i membri del Consiglio saranno chiamati a esprimere il proprio parere sulla mozione, che potrebbe determinare un cambio significativo alla guida della città.

La candidatura di Stefania Proietti alla presidenza della Regione Umbria ha creato un dibattito acceso non solo tra i politici locali, ma anche tra i cittadini, divisi tra coloro che ritengono legittima l’ambizione della sindaca e coloro che temono un indebolimento dell’amministrazione comunale. Gli oppositori sottolineano che il rischio principale sarebbe la mancanza di concentrazione sulle problematiche locali, quali il turismo, l’ambiente e la gestione delle risorse, settori strategici per il futuro della città.

Dall’altro lato, i sostenitori del Sindaco Proietti difendono la scelta della candidatura, ritenendo che la sua eventuale elezione a presidente regionale potrebbe rappresentare un’opportunità anche per Assisi. Secondo loro, l’ascesa a un ruolo più importante non comprometterebbe l’impegno della sindaca verso la città, ma potrebbe portare benefici, soprattutto in termini di visibilità e investimenti regionali. Tuttavia, questa visione non sembra convincere i consiglieri di opposizione, che restano fermi sulla loro posizione, ritenendo che Assisi abbia bisogno di una guida presente e focalizzata esclusivamente sugli interessi locali.

La discussione di domani rappresenterà un momento decisivo per il futuro amministrativo della città. In caso di approvazione della mozione, la sindaca potrebbe essere costretta a dimettersi, aprendo la strada a nuove elezioni comunali. La situazione resta dunque incerta, con il Consiglio che si prepara a una votazione che potrebbe avere importanti ripercussioni sia a livello locale che regionale.