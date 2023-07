Navetta gratuita per gli spettacoli alla Rocca Maggiore

In vista del notevole afflusso di persone che parteciperanno agli eventi in programma alla Rocca Maggiore, l’amministrazione comunale di Assisi ha reintrodotto il servizio di navetta gratuita disponibile dalle 19 alle 2 a partire da domani e fino a domenica (il 23 fino alle una).

La navetta partirà dal parcheggio del teatro Lyrick, poi passerà per la stazione ferroviaria e arriverà a piazza Matteotti. Una volta qui, si potrà raggiungere la Rocca albornoziana per assistere al Riverock Festival dove sono in calendario concerti per tutti i gusti e per tutte le età.

“Una misura questa – ha spiegato il sindaco Stefania Proietti – per agevolare i cittadini e i turisti che arriveranno ad Assisi per seguire gli eventi in una location straordinaria come la Rocca Maggiore riaperta un mese fa dopo due anni di restauro e riqualificazione. Potranno comodamente parcheggiare negli spazi, gratuiti e non, della città e raggiungere il piazzale della Rocca dove si svolgeranno gli spettacoli. Consigliamo vivamente di utilizzare questa modalità agevole e gratuita di trasporto pubblico per assistere agli straordinari spettacoli che si terranno alla Rocca Maggiore.”

Già nei periodi di alta affluenza turistica, come i ponti di Pasqua, del 25 aprile e del primo maggio, l’amministrazione comunale aveva istituito la navetta gratuita, servizio che è stato molto apprezzato dai cittadini e dai visitatori.