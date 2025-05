Nuova sosta in via Eremo, provvedimento post incendio ad Assisi

Parcheggio Matteotti chiuso, cambiano regole temporanee

Nuova sosta in via Eremo – Dopo l’incendio che lo scorso 2 maggio ha reso inutilizzabile il parcheggio “Matteotti” ad Assisi, l’amministrazione comunale ha introdotto modifiche temporanee alla circolazione e alla sosta nella zona adiacente, per fronteggiare l’emergenza legata alla carenza di spazi e garantire la sicurezza pubblica.

Con un’ordinanza della Polizia Locale, la n. 126 del 5 maggio 2025, è stato attivato un dispositivo sperimentale che consente il parcheggio lungo via Eremo delle Carceri, in particolare nel tratto compreso tra piazza Matteotti e via Giovanni XXIII. La misura prevede la possibilità di lasciare l’auto sul lato sinistro della carreggiata, nel senso di marcia ascendente, a partire dal civico 6 di piazza Matteotti. Restano esclusi i tratti in corrispondenza dei passi carrabili, dove la sosta rimane vietata per non ostacolare l’accesso ai fondi privati.

L’intervento si è reso necessario dopo che l’area di sosta Matteotti, una delle più frequentate dai residenti e dai visitatori del centro storico, è stata interdetta a causa dei danni riportati in seguito all’incendio. Il rogo ha compromesso parte della struttura e, per ragioni di sicurezza, è stato deciso di chiuderla fino a nuovo accertamento. Le autorità comunali e i tecnici incaricati sono al lavoro per valutare l’entità dei danni e la possibilità di riaprire almeno il piano superiore scoperto.

Nel frattempo, il Comune ha avviato una ricognizione di possibili alternative per evitare disagi, specie in vista dell’afflusso turistico previsto per il mese di maggio. La scelta di intervenire su via Eremo delle Carceri è maturata dopo una valutazione dei flussi veicolari e delle caratteristiche della sede stradale, ritenuta idonea ad accogliere temporaneamente un certo numero di veicoli senza compromettere la circolazione o creare situazioni di pericolo.

Il tratto interessato si trova in una zona a forte densità pedonale, in prossimità di punti di interesse culturale e religioso, e rappresenta un’arteria di collegamento tra piazza Matteotti, uno dei principali nodi viari del centro, e la parte alta della città. La decisione di permettere la sosta su strada, sebbene temporanea, è stata accompagnata da indicazioni operative per gli agenti della Polizia Locale, incaricati di monitorare l’evolversi della situazione e intervenire in caso di criticità.

La sperimentazione, secondo quanto stabilito dall’ordinanza, non ha una durata prestabilita ma resterà in vigore fino a quando non sarà risolta l’emergenza legata all’inagibilità del parcheggio. I residenti e gli utenti sono stati informati attraverso la segnaletica provvisoria già installata lungo il percorso interessato e mediante comunicazioni diffuse sui canali ufficiali del Comune.

Contestualmente, sono state disposte ulteriori verifiche strutturali sul parcheggio Matteotti, con particolare attenzione al piano esterno non coperto. L’obiettivo è accertare se quest’area, meno esposta rispetto ai livelli inferiori, possa essere riaperta in sicurezza e destinata nuovamente alla sosta pubblica. Gli esiti degli accertamenti tecnici in corso saranno determinanti per la definizione delle successive fasi di intervento.

Sul piano della mobilità, l’amministrazione non esclude di estendere, se necessario, provvedimenti simili in altre vie limitrofe, qualora l’indisponibilità del parcheggio Matteotti dovesse protrarsi più a lungo del previsto. Tra le ipotesi al vaglio, anche il potenziamento del trasporto pubblico locale, il miglioramento della segnaletica per indirizzare gli automobilisti verso aree meno congestionate e l’eventuale apertura di nuovi spazi temporanei per la sosta.

L’incendio ha avuto un impatto significativo sull’organizzazione della viabilità e sulla gestione della sosta in una zona centrale, già caratterizzata da spazi limitati e un’elevata pressione turistica. L’amministrazione, nel comunicare i provvedimenti adottati, ha invitato cittadini e visitatori alla massima collaborazione e al rispetto delle nuove disposizioni, sottolineando il carattere transitorio della misura e la necessità di garantire nel contempo fluidità del traffico e sicurezza stradale.

Le operazioni di controllo sulla struttura danneggiata stanno proseguendo a ritmo serrato. Gli esiti delle verifiche saranno resi noti non appena completate le analisi tecniche e i sopralluoghi specialistici. Intanto, la presenza costante della Polizia Locale e l’attività informativa dell’ente mirano a contenere disagi e mantenere sotto controllo l’impatto delle variazioni introdotte.

Il quadro resterà in evoluzione nei prossimi giorni, in attesa di decisioni definitive in merito alla riapertura, anche parziale, del parcheggio interessato dal rogo. Le autorità assicurano un aggiornamento continuo alla cittadinanza e ribadiscono che ogni misura sarà orientata a conciliare le esigenze di mobilità con la prioritaria tutela della sicurezza.