Open day in presenza Istituto Alberghiero di Assisi 23 gennaio

Open day in presenza all’Istituto Alberghiero di Assisi, appuntamento il 23 gennaio

Open day in presenza per l’Istituto Alberghiero di Assisi, dopo le iniziative di orientamento a distanza curate dalla professoressa Antonella Esposito sul canale Instagram della scuola.

Per l’intera giornata di domenica 23 gennaio 2022, dalle 9.30 alle 18.30, su prenotazione e con tempistiche contingentate, presso la sede di Santa Maria degli Angeli, in via Diaz, n.7 ed 8, sarà possibile visitare la nuova sede dove, da settembre, sono funzionanti i nuovi laboratori di cucina, pasticceria, sala ristorante, ricevimento e scienza dell’alimentazione.

Tutte le informazioni al riguardo si possono reperire consultando il sito www.alberghieroassisi.eu, alla sezione “Orientarsi”, curata dal professor Aldo Geraci.

Fonte: Istituto Alberghiero di Assisi

“L’orientamento è una delle attività didattico –formative cui tutte le scuole di ogni ordine e grado sono tenute. Particolare delicatezza – ricorda la dirigente scolastica Bianca Maria Tagliaferri – riveste quella relativa alla scelta della cosiddetta ‘scuola superiore’ quando si frequenta la terza media. Alunni e famiglie sono chiamati a compiere un passo di grande significato che si proietta non solo sui cinque anni successivi ma spesso anche in una prospettiva più lunga. L’offerta formativa del territorio assisano offre molte possibilità tra cui anche la specificità dell’Istituto Alberghiero che non tutti i territori possono vantare. A questa attività si dedicano ogni anno vari docenti ed anche , in modo diverso, il personale Ata nei diversi profili. Prima della pandemia il momento apicale era rappresentato dagli ‘open day’ quasi sempre svolti di sabato o di domenica. Erano giornate di festosa gioia oltreché, indubbiamente, di grande impegno, ma era davvero strepitoso vedere per l’intera giornata l’atrio, i corridoi, i laboratori di cucina, sala, ricevimento addobbati come per le grandi occasioni, con tanti alunni ed alunne in divisa professionale che si affaccendavano a ricevere gli ospiti in visita e a fare del loro meglio per presentare la loro scuola”.

“Da due anni, come sappiamo, lo scenario è profondamente cambiato: tuttavia – ricorda la preside Tagliaferri – l’Istituto Alberghiero, come le altre scuole, non ha rinunciato a far conoscere la propria offerta formativa curricolare ed i propri progetti del corrente anno scolastico. La ‘squadra’ capitanata dal vicepreside Geraci, affiancato mirabilmente dalla docente funzione strumentale per l’orientamento prof.ssa Maria Giovanna Gagliardi, composta di molti docenti tecnico–pratici di laboratorio e di altri di area comune, con il supporto del personale Ata, ogni venerdì, fin dall’inizio di novembre, ha accolto e sta accogliendo le prenotazioni on line di alunni e genitori che vogliano fare un tour virtuale collegandosi in via telematica, vedendo la vita attiva della scuola a partire proprio dalle aule laboratorio di cucina , sala ristorante e ricevimento che sono, come noto, da sempre, il cuore pulsante dell’Istituto”.

Su prenotazione e per tempi brevi, per evitare affollamenti e rispettare le regole di misure contenimento Covid, è possibile visitare l’Istituto in presenza ogni mercoledì ed ogni sabato mattina.

Ora arriva anche l’Open Day in presenza, che si terrà come detto domenica 23 gennaio, per l’intera giornata.