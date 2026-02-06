Ostensione San Francesco, il calendario degli eventi ad Assisi

Atalanta-Juventus 3-0, nerazzurri in semifinale di Coppa Italia Il rigore realizzato da Scamacca e le reti di Sulemana e Pasalic condannano i bianconeri

Cina, zero dazi sull’import di beni per i residenti di Hainan PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina giovedì ha introdotto una politica di dazi zero su alcuni beni importati destinati al consumo da parte dei residenti nel Porto di libero scambio di Hainan. La politica, che è entrata subito in vigore, è stata annunciata in una dichiarazione congiunta del ministero delle Finanze, dell’Amministrazione generale delle dogane […]

Cina, crescono investimenti esteri e numero di imprese nello Xinjiang URUMQI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La regione autonoma dello Xinjiang uiguro, nel nord-ovest della Cina, ha visto gli investimenti esteri svolgere un ruolo sempre più rilevante nel suo sviluppo economico nel 2025, con una forte crescita sia delle nuove imprese estere sia dell’utilizzo dei capitali, secondo il dipartimento regionale del commercio. Lo scorso anno, lo Xinjiang […]

Firenze, il food system riparte dalla leadership femminile FIRENZE (ITALPRESS) – Ripensare il cibo significa ripensare il modo in cui si costruisce valore, si creano relazioni e si immagina il futuro delle comunità. E’ da questa visione che nasce Food Democracy HerWay – Donne che nutrono il cambiamento, evento ospitato al Murate Idea Park di Firenze e primo appuntamento di un roadshow nazionale […]

Salute mentale, in Europa il 24% degli under 25 presenta sintomi depressivi ROMA (ITALPRESS) – In Europa i sintomi depressivi colpiscono il 24% della popolazione under 25 e la depressione diventerà la principale causa di disabilità nel mondo entro il 2030: sono i dati da cui è partito oggi a Roma il “Dialogo sulla salute mentale”, l’incontro promosso da Angelini Pharma, azienda farmaceutica internazionale parte del gruppo […]

Cdm approva pacchetto sicurezza, Meloni “Nuovi provvedimenti non sono misure spot” ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri riunitosi oggi pomeriggio a Palazzo Chigi ha approvato il pacchetto sicurezza. “Oggi il Consiglio dei ministri ha approvato nuovi provvedimenti in materia di sicurezza. Non sono misure spot, ma un ulteriore tassello della strategia che questo Governo porta avanti fin dal suo insediamento. In questi anni abbiamo costruito […]

Cina, 1,1 miliardi di utenti Internet, l’IA generativa sempre più diffusa PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – A fine 2025 la Cina contava 1,125 miliardi di utenti Internet, con il tasso di penetrazione salito all’80,1%, secondo un rapporto ufficiale del settore. Il rapporto, pubblicato giovedì dal China Internet Network Information Center, evidenzia una più ampia adozione della tecnologia di intelligenza artificiale generativa nel settore industriale e in quello […]

Tumori, via libera al pembrolizumab per 3 nuove indicazioni terapeutiche ROMA (ITALPRESS) – Negli ultimi 10 anni, in Italia, i decessi per cancro sono diminuiti del 9%. Un risultato importante, a cui hanno contribuito le campagne di prevenzione, l’adesione agli screening e l’innovazione terapeutica rappresentata anche dall’immunoncologia, che oggi fa segnare un ulteriore cambio di paradigma. L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha approvato la rimborsabilità […]

Nasce BankGPT, il primo modello AI specializzato per il banking europeo ROMA (ITALPRESS) – Il settore bancario necessita di soluzioni di intelligenza artificiale che proteggano i dati sensibili dei clienti e che rispettino le norme del settore. Finora però i modelli generalisti non sono addestrati in modo specifico sulla terminologia bancaria o sugli standard regolamentati e i controlli richiesti dagli istituti finanziari, rischiando, nei progetti di […]