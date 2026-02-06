Ostensione San Francesco, il calendario degli eventi ad Assisi

Dal 21 febbraio al 22 marzo liturgie, incontri e concerti
La comunità dei frati del Sacro Convento di San Francesco in Assisi si prepara ad accogliere le centinaia di migliaia di pellegrini attesi per la prima ostensione pubblica e prolungata delle spoglie mortali di san Francesco, in programma dal 21 febbraio al 22 marzo 2026. Un mese scandito da celebrazioni liturgiche, appuntamenti spirituali e iniziative culturali che accompagneranno fedeli e visitatori in un percorso unico nella storia francescana.
Appuntamenti liturgici
L’apertura ufficiale è prevista sabato 21 febbraio alle 16, con la traslazione della teca dalla cripta alla chiesa inferiore della Basilica, presieduta dal cardinale Ángel Fernández Artime, Legato pontificio per le Basiliche papali di Assisi. L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai1 all’interno di “A Sua Immagine”.
Il giorno successivo, domenica 22 febbraio alle 11, nella chiesa superiore, il cardinale Artime presiederà la Santa Messa, anch’essa in diretta Rai.
Durante tutto il mese sono previsti pellegrinaggi diocesani guidati dai vescovi. Per partecipare alle celebrazioni è necessaria la prenotazione tramite il sito sanfrancescovive.org.
La celebrazione di chiusura dell’ostensione si terrà domenica 22 marzo alle 17, presieduta dal cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della CEI.
Appuntamenti spirituali
Il 14 e 15 marzo si svolgerà il Meeting Francescano Giovani, dal titolo “Sorella morte. Un’esperienza da scartare”, con circa 400 giovani già iscritti. Fra Nicola Zanin, OFMConv, sottolinea il valore dell’iniziativa: «Un’esperienza di preghiera, cammino, riflessione e fraternità nella notte più luminosa dell’ostensione».
Informazioni e iscrizioni:
- Blog: giovaniversoassisi.blogspot.com
- Instagram: @giovaniversoassisi
- Centro Francescano Giovani – Basilica di San Francesco, Assisi
- Tel. 338 3323449 / 327 6093700 – segreteria@giovaniversoassisi.it
Eventi culturali e concerti
Tutti i concerti si terranno nella chiesa superiore della Basilica, con ingresso libero fino a esaurimento posti.
- 21 febbraio, ore 21 – The Schola Cantorum of the London Oratory School, direttore Charles Cole
- 28 febbraio, ore 19.30 – Sacrae Passionis Concentus, Cappella Musicale della Basilica, direttore fra Peter Hrdy
- 7 marzo, ore 19.30 – Sacrae Passionis Concentus, Cappella Musicale della Basilica
- 10 marzo, ore 21 – Knoxville Catholic High School Singers (Tennessee, USA), direttore Phillips Holloway
- 17 marzo – Orchestra da Camera Fiorentina, direttore Lior Shambadal
- 21 marzo, ore 19.30 – Sacrae Passionis Concentus, Cappella Musicale della Basilica
Conferenza stampa del 21 febbraio
La conferenza stampa di presentazione dell’ostensione si terrà il 21 febbraio alle 12 nella Sala Cimabue del Centro Convegni Colle del Paradiso, vista l’alta adesione.
L’evento è sostenuto dal Comitato nazionale per le celebrazioni dell’ottavo centenario della morte di san Francesco, presieduto dal poeta Davide Rondoni.
Accrediti stampa e modalità operative
I giornalisti accreditati potranno svolgere in anteprima il percorso dei pellegrini il 21 febbraio dalle 17.30, con accesso esclusivo alle spoglie del Santo.
Accredito obbligatorio entro il 19 febbraio alle 17 tramite modulo online. Il pass stampa va ritirato prima della conferenza e sarà valido per tutto il mese dell’ostensione.
Tra il 22 febbraio e il 22 marzo, troupe e giornalisti potranno effettuare riprese in Basilica solo negli slot dedicati (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 15), prenotabili nell’area riservata del sito sanfrancescovive.org.
Non sono consentite interviste in Basilica, né l’uso di droni o attrezzature ingombranti. È disponibile un’area stampa esterna per interviste ai pellegrini.
