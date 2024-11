“Panettone con Amore”: Iniziativa Natalizia Solidale di Successo

“Panettone con Amore” – Giunta alla sua quinta edizione, l’iniziativa “Panettone con Amore” promossa da Molino sul Clitunno si conferma un evento solidale di grande impatto, volto a sostenere l’Istituto Serafico di Assisi. Questa iniziativa, radicata nel cuore dell’Umbria, si propone di regalare un sorriso ai bambini e ai ragazzi con disabilità plurime attraverso la vendita di panettoni artigianali realizzati con le farine di alta qualità dell’azienda umbra.

Il simbolo di quest’anno è un cuore rosso che abbraccia un panettone, rappresentando la dolcezza e la condivisione tipiche del periodo natalizio. L’iniziativa ha visto la partecipazione di numerosi pasticceri del centro e sud Italia, tutti uniti sotto il motto “Regaliamo un sorriso attraverso la dolcezza del Natale”.

Anna Laura Marani, responsabile delle relazioni esterne di Molino sul Clitunno, ha sottolineato l’importanza di questo legame con il territorio: “La nostra azienda ha un forte legame con il proprio territorio, e questo senso di gratitudine ci spinge a sostenere attività che favoriscano lo sviluppo di iniziative ludiche, educative, sportive e socio-culturali per chi vive e opera nella nostra comunità.”

Acquistare un panettone “con Amore” è semplice e accessibile a tutti. È possibile ordinarlo direttamente dal sito di Molino sul Clitunno, visitando la pagina dedicata all’iniziativa, oppure presso uno dei tanti pasticceri che hanno aderito. Una percentuale del ricavato sarà devoluta all’Istituto Serafico per finanziare progetti e strumenti destinati ai ragazzi, contribuendo in particolare al progetto #inaiuto, un fondo che sostiene le famiglie in difficoltà economica.

L’Istituto Serafico, una realtà attiva da oltre 150 anni, si distingue per l’eccellenza dei servizi offerti ai bambini e ai ragazzi che necessitano di assistenza. Marani ha spiegato: “La scelta di supportare l’Istituto Serafico di Assisi è una decisione che portiamo avanti da tempo, motivati dalla volontà di aiutare concretamente una realtà che lavora con dedizione per migliorare la vita di molti.” L’istituto mira a promuovere un intervento riabilitativo globale, integrando diverse professionalità e creando un ambiente familiare e accogliente.

Molino sul Clitunno si è affermato negli ultimi quarant’anni come un’eccellenza nel settore molitorio, portando l’Umbria alla ribalta internazionale dell’arte bianca. Le farine prodotte dall’azienda sono riconosciute per la loro qualità senza compromessi, ottenendo importanti certificazioni di sicurezza alimentare. In particolare, la linea “ORO PURO” si distingue per la sua filiera agricola completamente tracciabile, garantendo farine di qualità superiore, prive di additivi e miglioratori enzimatici, ricavate esclusivamente da grano emiliano selezionato e macinate a pietra.

Con questa iniziativa, Molino sul Clitunno non solo promuove la cultura del panettone artigianale, ma si impegna attivamente a fare la differenza nella vita dei bambini e delle famiglie che si rivolgono all’Istituto Serafico. La campagna “Panettone con Amore” rappresenta un gesto concreto di solidarietà, dimostrando che anche un semplice dolce può contribuire a regalare speranza e sostegno a chi ne ha bisogno.

La stagione natalizia si avvicina, e con essa l’opportunità di partecipare a questa bella iniziativa. Sostenere “Panettone con Amore” significa contribuire a una causa nobile, diffondendo la dolcezza e la solidarietà, ingredienti essenziali per un Natale davvero speciale.