Pastorelli Critica la Candidatura di Proietti alla Presidenza dell’Umbria

Il capogruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale, Stefano Pastorelli, ha espresso critiche riguardo alla recente candidatura di Stefania Proietti alla presidenza della Regione Umbria. Pastorelli ha sottolineato l’importanza di aspirare a ruoli politici con chiarezza e coerenza, criticando la sindaca di Assisi per la sua intenzione di mantenere il ruolo di sindaco in caso di sconfitta alle elezioni regionali.

Pastorelli ha dichiarato che questa strategia dimostra una mancanza di rispetto verso i cittadini di Assisi, trattati come una “ruota di scorta”. Ha inoltre evidenziato l’atteggiamento opportunista di Proietti, che contrasta con le sue dichiarazioni di trasparenza e impegno.

Il consigliere regionale ha anche sottolineato la contraddizione tra l’identità civica proclamata da Proietti e la sua scelta di candidarsi con il “campo larghissimo” del centrosinistra, che include forze politiche di estrema sinistra. Pastorelli ha messo in dubbio la coerenza di Proietti, che ha fatto riferimento alle sue radici cattoliche citando il Cantico delle Creature nella sua presentazione.

Pastorelli ha ricordato che Proietti aveva più volte assicurato di non voler abbandonare la guida di Assisi per un’altra carica politica. Ha citato numerose testimonianze video in cui la sindaca affermava di non voler lasciare Assisi, sottolineando che la coerenza non è il punto forte di Proietti.

Il consigliere regionale ha invitato gli elettori a riflettere sulla credibilità di chi, pur di perseguire ambizioni personali, sembra pronto a tradire le promesse fatte alla propria comunità. Ha concluso affermando che Proietti dovrebbe dimettersi da sindaca di Assisi e prepararsi alle elezioni regionali, che potrebbero riservarle un brusco risveglio.

Stefano Pastorelli ha ribadito la necessità di chiarezza e coerenza nella politica, criticando la strategia di Proietti e invitando gli elettori a considerare attentamente le sue contraddizioni.