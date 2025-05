Potenziati i collegamenti Assisi Link e Orvieto Link

Potenziamento dei servizi per le mete giubilari e turistiche

Busitalia, parte del Gruppo FS Italiane, ha deciso di intensificare i collegamenti tra le principali mete giubilari, rafforzando i servizi Assisi Link e Orvieto Link. Tali collegamenti, fondamentali per il trasporto di cittadini e turisti verso il cuore delle due città, sono stati rinnovati per rispondere alle esigenze di mobilità durante il Giubileo e potenziare l’accessibilità ai centri storici, luoghi di grande richiamo religioso e culturale.

Assisi Link è il servizio integrato che combina treno e bus, e permette di viaggiare dalla Stazione di Assisi – Santa Maria degli Angeli fino al centro storico della città, un percorso che si compie in circa 10 minuti. A partire da oggi, questo servizio vede un notevole aumento della frequenza delle corse, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza del trasporto pubblico nelle giornate feriali e festive.

Dal lunedì al venerdì, Assisi Link prevede 44 corse giornaliere, una ogni 20 minuti, con orari che vanno dalle 8 alle 20. Nei fine settimana e durante i giorni festivi, le corse aumentano fino a 57 al giorno, riducendo ulteriormente l’intervallo tra i mezzi a soli 15 minuti. Complessivamente, il servizio offre 334 corse settimanali, aumentando significativamente la disponibilità di collegamenti per i passeggeri. I titoli di viaggio, che combinano treno e bus, sono acquistabili tramite tutte le modalità Trenitalia, incluse le biglietterie self-service, i punti vendita autorizzati e le emettitrici automatiche.

La collaborazione con Trenitalia, che gestisce i treni regionali e a lunga percorrenza, assicura un’ulteriore ottimizzazione dei tempi di trasferimento, consentendo ai viaggiatori di combinare facilmente il trasporto ferroviario e quello su gomma. In questo modo, l’accesso ad Assisi diventa ancora più rapido e conveniente, aumentando la fruibilità della città da parte di un pubblico sempre più vasto.

Parallelamente, Orvieto Link ha visto un’importante modifica nell’orario di servizio. Dal 17 aprile, infatti, la Circolare A, che unisce la stazione ferroviaria al centro della città attraverso la funicolare, ha esteso il suo orario di operatività fino alle 18:30 nei giorni feriali, anziché le 13:30 precedenti. Questo ampliamento dell’orario di servizio consente ai turisti e ai residenti di prolungare le proprie visite alla città etrusca e di avere più opportunità di esplorare il suo suggestivo centro storico, un’altra meta di grande valore storico e culturale.

La possibilità di utilizzare il treno+funicolare con un unico titolo di viaggio rappresenta un vantaggio significativo per chi desidera accedere al centro di Orvieto in modo rapido e comodo. In particolare, la funicolare rappresenta una soluzione ideale per chi arriva in treno e vuole proseguire il proprio viaggio verso il cuore della città, che sorge su una collina.

Con queste iniziative, Busitalia sottolinea ancora una volta l’importanza di una mobilità integrata e sostenibile, che favorisce non solo la comodità degli utenti, ma anche la valorizzazione del patrimonio culturale e turistico del territorio. L’impegno dell’azienda, infatti, è quello di migliorare continuamente i servizi offerti, rispondendo alle richieste di una domanda turistica in crescita, che sempre più spesso cerca soluzioni rapide ed ecologiche per spostarsi tra le principali attrazioni.

Le modifiche ai servizi Assisi Link e Orvieto Link sono parte di un progetto più ampio che mira a rendere la mobilità verso i luoghi più suggestivi e di interesse culturale ancora più facile e accessibile. Con l’obiettivo di rispondere alle esigenze di una clientela sempre più attenta alla sostenibilità, questi potenziamenti garantiscono una rete di trasporti pubblici più efficiente, che offre alle città umbre un’opportunità unica di crescita turistica e culturale.

Maggiori dettagli su questi servizi, nonché le modalità di acquisto dei titoli di viaggio, sono disponibili sul sito ufficiale di Busitalia all’indirizzo www.fsbusitalia.it.