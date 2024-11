Premio Francesco d’Assisi e Carlo Acutis: bando 50 mila euro

ASSISI – La Fondazione diocesana di religione – Santuario della Spogliazione ha ufficialmente lanciato il nuovo bando del premio internazionale “Francesco d’Assisi e Carlo Acutis, per una economia della Fraternità” per l’edizione 2024/2025. Il premio, che ammonta a 50.000 euro, è destinato a sostenere progetti che promuovono un’economia fraterna e solidale, in particolare per le comunità più vulnerabili del mondo.

La scadenza per presentare la domanda è stata prorogata al 28 febbraio 2025.

Il concorso, rivolto a persone, enti, associazioni e società di qualsiasi parte del mondo, mira a valorizzare iniziative che rispondano ai bisogni delle comunità più povere e marginalizzate, privilegiando progetti che nascono “dal basso” in un contesto di cooperazione. L’obiettivo è sostenere idee progettuali che, attraverso la collaborazione e il sostegno reciproco, favoriscano lo sviluppo dei territori e delle persone più svantaggiate.

Nel maggio scorso, il premio ha premiato un progetto in Amazzonia che punta a migliorare la qualità della vita dei giovani indigeni, offrendo loro opportunità di lavoro dignitoso e al contempo migliorando l’alimentazione dei bambini con prodotti freschi e locali. Grazie a questo intervento, i giovani indigeni sono stati coinvolti in attività produttive che rispettano l’ambiente, riducendo l’inquinamento derivante dal trasporto di cibo attraverso lunghi viaggi che utilizzano combustibili fossili. A questo progetto è stato assegnato un contributo di 10.000 euro.

Negli anni passati, sono stati sostenuti altri due progetti significativi. Uno in Ciad, dove sono stati realizzati forni e programmi di formazione nella panificazione per i giovani nelle aree più depresse del paese, creando nuove opportunità economiche e sociali. L’altro in Filippine, dove è stato avviato un programma di riciclo della ninfea infestante per la produzione di bricchetti ecosostenibili, fornendo un’alternativa ecologica e sostenibile alle pratiche di combustione tradizionali.

Il premio si distingue per il suo impegno verso il miglioramento delle condizioni di vita delle persone più povere, promuovendo l’idea di una economia della fraternità. Secondo il regolamento, saranno privilegiati i progetti che hanno un impatto diretto sulle comunità locali e che si sviluppano nel rispetto dei valori di solidarietà e cooperazione. Anche i progetti già avviati, ma non oltre i cinque anni, potranno partecipare, purché accompagnati dalla documentazione richiesta. In caso di parità tra i progetti, verranno favoriti quelli più recenti.

La domanda di partecipazione al premio può essere inviata esclusivamente online, attraverso il sito ufficiale www.francescoassisicarloacutisaward.com, dove è possibile consultare tutte le informazioni relative alla selezione e alla presentazione dei progetti.

Il premio, come previsto dal suo statuto, è stato istituito per promuovere un rinnovamento dell’economia basato su principi di fraternità universale, partendo dalle condizioni dei più umili. Il riconoscimento vuole valorizzare progetti che si ispirano alla visione evangelica dell’amore di Dio per tutti i suoi figli, in una prospettiva di giustizia sociale e rispetto reciproco.

Date importanti: 28 febbraio 2025: termine per la presentazione delle domande.



Per ulteriori informazioni, si invita a visitare il sito web ufficiale del premio.