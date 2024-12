Premio Santo Stefano 2024 a Stefania Proietti per il suo impegno politico e sociale

ASSISI – Il Premio Santo Stefano 2024 è stato conferito a Stefania Proietti , presidente della Regione Umbria , dalla Pro loco di Costa di Trex durante una cerimonia che si è svolta giovedì 26 dicembre 2024 al termine della messa celebrata da don Alessandro Picchiarelli , parroco della frazione , in occasione della festività di Santo Stefano , patrono di Costa di Trex. Il riconoscimento, giunto alla diciassettesima edizione, è stato assegnato per i numerosi meriti acquisiti nel corso della carriera politica e amministrativa di Proietti , in particolare per il suo impegno costante verso le comunità locali e il territorio umbro.

La cerimonia ha visto la partecipazione del presidente della Pro loco , Marina Rosati , che ha preso la parola per spiegare le ragioni che hanno motivato il conferimento del premio, facendo riferimento alla lunga carriera e ai successi ottenuti da Stefania Proietti . Rosati ha sottolineato come il premio sia stato assegnato per la capacità di Proietti di “mettere al centro dell’attività amministrativa l’ascolto dei cittadini e l’accoglimento delle loro necessità”, oltre al coraggio e alla determinazione dimostrata nel corso degli anni, dai i suoi incarichi precedenti come sindaco e presidente della Provincia di Perugia , fino all’attuale ruolo di presidente della Regione Umbria .

Le motivazioni sottolineano anche come Proietti abbia contribuito a migliorare le condizioni delle aree montane, trattando le necessità dei residenti e delle zone rurali con la stessa attenzione riservata alle aree più centrali del Comune di Assisi . Un altro aspetto che ha colpito il consiglio direttivo della Pro loco è stato il forte senso di appartenenza che Proietti si è sempre manifestato verso la sua terra di origine, non dimenticando mai le sue radici e il legame con le tradizioni locali. Un impegno che continua a dare frutti positivi per la comunità, come ha spiegato il presidente della Pro loco .

Al termine della cerimonia, la governatrice ha ricevuto un acquerello realizzato dall’artista assisano Claudio Fronza , raffigurante la chiesa parrocchiale di Santo Stefano di Costa di Trex , quale simbolo di un legame indissolubile tra la politica e la comunità di Assisi . Sebbene Stefania Proietti non fosse a conoscenza del riconoscimento che le sarebbe stato conferito, si è detta profondamente commossa per il gesto e ha espresso la sua gratitudine alla Pro loco .

Intervenendo dopo la consegna del premio, Proietti ha dichiarato che il suo impegno per l’Umbria continuerà con la stessa passione e dedizione che l’hanno contraddistinta finora. Ha ribadito quanto sia fondamentale prestare attenzione alle piccole realtà e ha ricordato come la valorizzazione dei territori meno centrali possa contribuire al benessere dell’intera comunità regionale. “Se sapremo valorizzare territori come questo”, ha sottolineato, “faremo il bene di tutta la collettività”.

Le parole di Stefania Proietti sono state accolte con grande emozione da tutti i presenti. La presidente ha anche evidenziato come la sua carriera, segnata da successi amministrativi, sia sempre stata orientata a una visione complessiva del bene comune. In particolare, ha ricordato come, durante la sua esperienza come sindaco e presidente della Provincia, si sia adoperata per sviluppare il Parco della Montagna e promuovere il turismo, la viabilità e la sostenibilità ambientale, temi che continueranno a portare avanti con la sua guida regionale .

Le motivazioni ufficiali per il conferimento del Premio Santo Stefano 2024 recitano, infatti, che il riconoscimento è stato attribuito a Stefania Proietti non solo per il suo impegno politico ma anche per l’attenzione alle problematiche ambientali e per il lavoro svolto in ambito turistico e infrastrutturale . Concludendo, la Pro loco ha ricordato come l’impegno di Proietti nel valorizzare ogni parte dell’Umbria, anche quelle meno centrali, sia un esempio di come una vicina politica alle persone possa portare risultati positivi per l’intera comunità.

La cerimonia si è conclusa con un momento di convivialità, che ha visto i membri della Pro loco ei cittadini di Costa di Trex riunirsi per festeggiare il riconoscimento ottenuto da una delle figure politiche più apprezzate della regione. Il premio, che ogni anno celebra un personaggio che si è distinto per il proprio impegno sociale e politico, ha così dato il giusto tributo a una carriera che ha segnato la storia della Regione Umbria .

Con il Premio Santo Stefano 2024 , la Pro loco di Costa di Trex ha voluto ancora una volta celebrare l’importanza del legame tra la politica locale e le comunità, ricordando come la valorizzazione delle tradizioni, la cura del territorio e l’ascolto dei cittadini siano valori fondamentali per lo sviluppo e il benessere di ogni comunità.

La presidente della Regione Umbria , Stefania Proietti , continua dunque il suo percorso di crescita politica e sociale con l’orgoglio di essere stata riconosciuta da una delle realtà più radicate del territorio, un riconoscimento che la spingerà a lavorare con ancora più impegno per tutti i cittadini dellUmbria.