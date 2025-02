Progetto educativo su cittadinanza e Costituzione ad Assisi

Cerimonia di consegna delle Costituzioni agli studenti di Assisi

Il progetto dedicato ai principi della Costituzione e alla cittadinanza riveste un ruolo significativo per i giovani di ogni fascia d’età. La presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, Sarah Bistocchi, ha manifestato il proprio entusiasmo dopo aver partecipato all’evento conclusivo del progetto “Insieme per la giustizia e la pace”, realizzato dall’Istituto comprensivo Assisi 2. Durante la cerimonia, Bistocchi ha avuto l’opportunità di consegnare ai ragazzi una copia della Costituzione, sottolineando l’importanza di tali iniziative.

“È stata una mattinata carica di emozioni per me – ha dichiarato la presidente Bistocchi – e desidero esprimere i miei complimenti alla dirigente scolastica Chiara Grassi, alla referente del progetto Rosita Tomassetti e a tutto il personale docente coinvolto. Hanno lavorato su un progetto significativo che mira a formare i cittadini di domani, ai quali è necessario trasmettere l’importanza di regole condivise per una convivenza civile. Questo approccio contribuisce a costruire una società più giusta ed equa, dove il rispetto delle regole si traduce nel rispetto delle persone”.

L’evento ha visto la partecipazione anche del sindaco di Assisi, Walter Stoppini, e della consigliera comunale Marilena Massini, che hanno accolto con favore l’iniziativa, sottolineando il valore educativo del progetto. La consegna dei testi costituzionali agli alunni delle classi quarte rappresenta un momento significativo nel percorso formativo degli studenti, che hanno avuto l’opportunità di approfondire tematiche legate alla cittadinanza e ai diritti fondamentali.

Il progetto “Insieme per la giustizia e la pace” ha permesso agli studenti di esplorare i valori fondamentali della Costituzione, promuovendo una maggiore consapevolezza civica. Gli alunni hanno lavorato su attività che hanno stimolato la riflessione e il dialogo, affrontando tematiche come l’uguaglianza, la libertà e i diritti umani. Questo approccio educativo mira a sviluppare una coscienza critica e attiva nei giovani, incoraggiandoli a diventare membri responsabili della società.

La presidente Bistocchi ha evidenziato l’importanza di iniziative di questo tipo, che non solo favoriscono l’apprendimento delle nozioni giuridiche, ma anche la formazione di una mentalità aperta e inclusiva. La Costituzione, come documento fondamentale, rappresenta un pilastro per la democrazia e per il rispetto dei diritti di tutti. Insegnare ai ragazzi a riconoscere e valorizzare questi principi è essenziale per il futuro della comunità.

La dirigente scolastica Chiara Grassi ha espresso soddisfazione per l’andamento del progetto, evidenziando come le attività realizzate abbiano coinvolto attivamente gli studenti, stimolando il loro interesse e la loro partecipazione. Le insegnanti hanno lavorato con impegno per garantire che i giovani comprendano l’importanza della cittadinanza attiva e della responsabilità sociale.

Il sindaco Walter Stoppini ha sottolineato il ruolo delle scuole nella formazione dei cittadini del futuro, riconoscendo l’importanza della collaborazione tra istituzioni e comunità educativa. Ha inoltre ribadito l’impegno dell’amministrazione comunale nel supportare progetti che promuovono la cultura della legalità e della giustizia.

La consigliera comunale Marilena Massini, presente all’evento, ha aggiunto che la formazione civica è un tema cruciale per il progresso della società. L’insegnamento dei valori costituzionali, secondo Massini, deve essere una priorità, affinché i giovani possano affrontare le sfide del futuro con competenza e consapevolezza.

In conclusione, l’incontro di oggi ha rappresentato non solo la chiusura di un progetto scolastico, ma anche un passo significativo verso la creazione di una generazione di cittadini più informati e responsabili. La speranza è che iniziative simili possano continuare a essere promosse, per garantire che le nuove generazioni siano sempre più consapevoli del loro ruolo nella società e dell’importanza di costruire un futuro basato su valori di giustizia e rispetto reciproco.

Le istituzioni e le scuole, collaborando insieme, possono contribuire a formare una società in cui la convivenza civile e il rispetto delle regole siano al centro delle relazioni tra le persone.