Proietti propone un ‘Patto per il lavoro’ con la Cgil Umbria

Proietti propone – I temi cruciali per il futuro della Regione Umbria sono stati al centro di un incontro odierno tra la candidata alla presidenza della regione, Stefania Proietti, e i rappresentanti della Cgil Umbria, tenutosi nella sede del sindacato a Perugia. Hanno partecipato all’incontro anche la segretaria regionale Cgil, Maria Rita Paggio, e i segretari di Cgil di Perugia e Terni, Simone Pampanelli e Claudio Cipolla.

Al termine della riunione, Proietti ha espresso il desiderio di avviare un “Patto per il lavoro” che coinvolga attivamente tutte le parti interessate: imprese, sindacati, istituzioni educative e agenzie di formazione. La candidata ha sottolineato l’importanza di unire le forze per affrontare le problematiche attuali e le prospettive future della regione.

“Abbiamo discusso di questioni fondamentali come la sanità pubblica e il welfare, elementi essenziali per una ripresa demografica, nonché dello sviluppo economico necessario per rendere l’Umbria una regione innovativa, sostenibile e capace di attrarre i giovani,” ha affermato Proietti. “È fondamentale che il lavoro torni a essere giusto, sicuro e attrattivo per tutti. Il nostro obiettivo è creare un ambiente in cui le opportunità lavorative siano accessibili e di qualità.”

Proietti ha anche evidenziato come negli ultimi cinque anni, sotto la giunta di Donatella Tesei, ci sia stata una mancanza di dialogo e coinvolgimento con il sindacato e con i cittadini. Ha criticato l’assenza di una piattaforma di confronto e partecipazione, sottolineando che un nuovo approccio è necessario per promuovere il benessere della regione.

“Se saremo eletti,” ha continuato, “intenderò istituire un tavolo permanente in Regione dove inviteremo tutte le sigle sindacali e altri enti di mediazione. Questo tavolo avrà il compito di progettare insieme il futuro dell’Umbria e di elevare la nostra regione. È tempo di ascoltare le istanze dei lavoratori e di costruire un futuro migliore per tutti.”

Durante l’incontro, i rappresentanti della Cgil hanno portato all’attenzione varie criticità, rimarcando la necessità di un approccio più inclusivo e partecipativo nella gestione delle politiche pubbliche. Proietti ha accolto queste preoccupazioni, proponendo di lavorare in sinergia con il sindacato per creare soluzioni efficaci e sostenibili.

L’incontro ha rappresentato un’importante opportunità per delineare una visione condivisa per l’Umbria, mettendo in evidenza l’urgenza di affrontare le sfide attuali, dalla sanità all’istruzione, passando per il welfare e il lavoro. La candidata ha ribadito la volontà di impegnarsi per una regione più giusta, equa e in grado di attrarre e mantenere i giovani, promuovendo un futuro di sviluppo e innovazione.

Con l’auspicio che questo incontro possa segnare l’inizio di una nuova era di collaborazione tra istituzioni e sindacato, Proietti ha chiuso l’incontro con un appello a unire le forze per il bene dell’Umbria, invitando a costruire un percorso condiviso che porti a risultati tangibili per la comunità.

Agenda Stefania Proietti – 22 ottobre:

– Ore 10: Tuoro sul Trasimeno (centro Emanuele Petri) – incontro con i cittadini e con la segretaria del Pd Elly Schlein

– Ore 12: Passignano sul Trasimeno (piazza Garibaldi) – incontro con i cittadini

– Ore 18.30: Pierantonio (CVA Sant’Orfeto) – comizio con la segretaria del Pd Elly Schlein

– Ore 19.30: Umbertide (via Roma) – incontro con i cittadini