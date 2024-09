San Francesco 2024: celebrazioni in arrivo ad Assisi con la Sicilia protagonista

Assisi si prepara ad accogliere circa cinquemila pellegrini e le autorità civili ed ecclesiastiche della Sicilia per le celebrazioni della festa di San Francesco del 3 e 4 ottobre 2024, in onore del Patrono d’Italia. La Regione Sicilia, la più grande d’Italia, avrà l’onore di offrire l’olio per la Lampada votiva dei Comuni d’Italia che arde sulla tomba del Santo. A rappresentare l’Italia sarà il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, che accenderà la lampada durante la celebrazione del 4 ottobre.

Il programma inizierà il 3 ottobre alle 11:00 con una messa presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola, celebrata da fra Francesco Piloni, Ministro Provinciale dei Frati Minori di Umbria e Sardegna. In quell’occasione verrà conferito il riconoscimento “Rosa d’argento” a suor Alfonsa Fileti, che offrirà i tradizionali simboli francescani: il panno cenerino, i ceri, i mostaccioli e l’incenso. La cerimonia sarà trasmessa in streaming sui canali social dei Frati Minori.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, alle 15:00, i vescovi siciliani incontreranno Mons. Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno, al Santuario della Spogliazione. Seguirà alle 17:30 l’accoglienza delle autorità civili presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli, con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni e delle Province di Sicilia e Umbria, oltre ai sindaci siciliani e quello di Assisi, Stefania Proietti. Alle 18:00 si terranno i primi vespri del “Transito di San Francesco” presieduti da Mons. Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo.

La giornata si concluderà con una veglia alle 21:30 dedicata ai giovani delle diocesi siciliane, presieduta da Mons. Pietro Maria Fragnelli, vescovo di Trapani.

Le celebrazioni proseguiranno il 4 ottobre, giornata clou della festa. Alle 10:00, in diretta su Rai1, si terrà la messa solenne nella chiesa superiore della Basilica di San Francesco, presieduta da Mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale e presidente della Conferenza Episcopale Siciliana. Sarà durante questa celebrazione che il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, accenderà la Lampada votiva dei Comuni d’Italia con l’olio offerto dalla Regione Sicilia.

Dopo la messa, dalla Loggia del Sacro Convento, si susseguiranno i saluti istituzionali, con interventi del Presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, e delle autorità ecclesiastiche, tra cui fra Carlos Trovarelli, Ministro Generale dei Frati Minori Conventuali, e Mons. Sorrentino. Il programma del pomeriggio prevede alle 16:00 la celebrazione dei Vespri Pontificali nella chiesa inferiore della Basilica, presieduti da Mons. Guglielmo Giombanco, segretario della Conferenza Episcopale Siciliana, seguiti da una processione e dalla benedizione all’Italia.

Due maxischermi verranno posizionati nella piazza inferiore e sul sagrato della chiesa superiore per permettere a tutti di seguire gli eventi. Per la prima volta, si terranno anche due messe in lingua straniera: una in inglese alle 10:00 e una in spagnolo alle 12:00, nella chiesa inferiore della Basilica.

Oltre alle celebrazioni religiose, la Sicilia presenterà due importanti doni: il restauro di un dipinto del XVIII secolo, “L’apparizione di San Giuseppe a San Bonaventura”, e un’opera del XVI-XVII secolo, “La Madonna sui luoghi della Passione”, attribuita a Piergirolamo Crispolti.

Le autorità siciliane e umbre sottolineano il valore simbolico di queste celebrazioni, in particolare per la Regione Sicilia, il cui presidente Renato Schifani ha dichiarato che la donazione dell’olio rappresenta un gesto di profonda connessione tra la terra siciliana e i valori di San Francesco.