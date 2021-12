Chiama o scrivi in redazione

Santa Barbara, sindaco di Assisi esprime gratitudine ai vigili del fuoco

Nel giorno in cui si ricorda Santa Barbara, patrona del Corpo dei vigili del fuoco, il sindaco di Assisi Stefania Proietti esprime profonda gratitudine a tutti i vigili del fuoco, in particolare a quelli che operano nel distaccamento della città serafica, per il prezioso, continuo e impegnativo lavoro che svolgono sul territorio.

Anna Mossuto

Ufficio stampa Comune di Assisi

“I vigili del fuoco – ha affermato il sindaco – sono chiamati tutti i giorni a un’opera delicata di sicurezza delle persone e di protezione dell’ambiente. Per questo li ringraziamo sentitamente, per la disponibilità, la professionalità e l’abnegazione con cui rispondono e risolvono i piccoli problemi e le grandi emergenze.

Assieme alle altre forze dell’ordine e di polizia, i Vigili del Fuoco lavorano costantemente per il bene della nostra comunità e per questo tutti i cittadini e le cittadine di Assisi mostrano grande riconoscenza e noi, come amministrazione, vogliamo rivolgere un ringraziamento ai vertici regionali e provinciali del Corpo che stamattina abbiamo salutato nella sede del Comando a Perugia.

Sul nostro territorio, vogliamo ricordare solo due degli interventi effettuati negli ultimi tempi: il lavoro per rimettere in sicurezza un’area a San Silvestro, località Paradiso, interessata da un importante dissesto idrogeologico; il recente pronto intervento per il ribaltamento di un mezzo spargisale ad Armenzano che aveva causato l’isolamento della frazione.

Due esempi della professionalità e della umanità dei nostri Vigili del Fuoco guidati da Enrico Mancinelli.