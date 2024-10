Schifani: “Il mondo torni a sentire le ragioni della pace”

Schifani – Durante un incontro ad Assisi, in occasione della festa di San Francesco, il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, ha lanciato un accorato appello affinché il mondo torni ad ascoltare le ragioni della pace. L’evento, svoltosi nel Palazzo municipale della città, ha visto la partecipazione della sindaca di Assisi, Stefania Proietti, e del sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.

Schifani ha sottolineato che il contesto attuale è segnato da una forte instabilità internazionale. “Il momento che stiamo attraversando è complesso e drammatico”, ha affermato il presidente siciliano, evidenziando l’importanza di riflettere sulle sofferenze che stanno colpendo diverse popolazioni a causa dei conflitti in corso.

Ha poi proseguito affermando: “La nostra attualità ci mostra una realtà in cui innocenti perdono la vita ogni giorno. I conflitti rischiano di espandersi in una spirale fuori controllo, con conseguenze devastanti per il presente e per il futuro delle generazioni che verranno. La giornata di oggi deve essere dedicata a una preghiera forte e consapevole, affinché si fermi questa escalation di violenza”.

L’intervento di Schifani ha toccato diversi temi legati alla situazione internazionale, ribadendo il ruolo dell’Italia all’interno delle alleanze globali, in particolare quella atlantica, e il suo impegno per promuovere una via di ritorno alla ragione. Tuttavia, ha sottolineato come lo scenario mondiale stia diventando sempre più complesso, con conflitti che si estendono su vari fronti, rendendo la situazione sempre più preoccupante.

“Non possiamo restare indifferenti”, ha aggiunto. “La democrazia deve essere difesa, e la pace deve essere invocata con la stessa forza con cui San Francesco ha portato avanti la sua missione durante la sua vita. È il momento di riflettere e di agire, affinché si ponga fine a questa catena di distruzione e si ritorni a percorrere il sentiero della ragionevolezza e della convivenza pacifica”.

Schifani ha poi rivolto il suo pensiero a coloro che soffrono maggiormente in questa situazione di instabilità, gli “ultimi”, e ha invitato tutti a unirsi in preghiera per loro. Ha inoltre sottolineato l’importanza di mantenere salda la fiducia nei valori democratici, come pilastro su cui costruire una pace duratura.

Durante l’evento, anche la sindaca di Assisi, Stefania Proietti, ha parlato dell’importanza di San Francesco come simbolo universale di pace, ricordando il suo messaggio di fraternità e convivenza. Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha invece sottolineato la necessità di un impegno concreto, sia da parte delle istituzioni locali che nazionali, per sostenere percorsi di dialogo e riconciliazione tra le nazioni in conflitto.

L’incontro, tenutosi in uno dei giorni più simbolici per la città di Assisi, ha voluto ricordare l’importanza di un impegno collettivo e internazionale per la pace, nel rispetto della memoria e degli insegnamenti di San Francesco, patrono d’Italia e promotore di un messaggio universale di riconciliazione e amore per il prossimo.