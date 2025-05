Sede Pro Loco Tordibetto, struttura agibile e a norma

L’amministrazione assicura il rispetto delle disposizioni vigenti

Il Comune di Assisi conferma la piena agibilità della sede rinnovata della Pro Loco di Tordibetto, sottolineando il rispetto di tutte le normative edilizie e di sicurezza. L’edificio, realizzato in più fasi, è provvisto di collaudo statico rilasciato il 30 giugno 2011 e depositato il 30 agosto dello stesso anno. Nella documentazione tecnica figura anche la “Relazione a strutture ultimate”, datata 21 maggio 2011.

L’amministrazione in carica ha proseguito i lavori attraverso un intervento di completamento che ha riguardato finiture, infissi, rivestimenti e impianti. Tutte le operazioni sono state certificate in conformità all’articolo 212, comma 7, della Legge Regionale 1/2015, che per gli edifici pubblici stabilisce che l’agibilità venga attestata dal certificato di regolare esecuzione. Quest’ultimo è stato rilasciato il 14 aprile 2025.

Relativamente all’accessibilità, è in corso l’installazione di un servoscala per superare le barriere architettoniche. L’intervento, previsto nel progetto di completamento, non influisce sulla sicurezza dell’immobile né sulla sua agibilità, essendo un adeguamento non originariamente incluso nel progetto del 2011.

Infine, il Comune precisa che, in base al DPR 151/2011, le sedi delle Pro Loco non necessitano di certificato di prevenzione incendi per attività ordinarie. Per gli eventi temporanei, l’autorizzazione antincendio viene rilasciata dalla commissione di pubblico spettacolo. La progettazione ha comunque rispettato i criteri antincendio previsti dalla normativa.