Stoppini accolto a Rivotorto: sala gremita per l’incontro

Investiti 2,7 milioni per servizi, scuole e viabilità

Oltre ogni previsione la partecipazione all’incontro di Rivotorto con Valter Stoppini, candidato sindaco di Assisi, che si è svolto nei locali della Pro Loco. La serata ha visto la presenza di un pubblico numeroso e attento, accorso per ascoltare la relazione sulle opere realizzate nella frazione. A introdurre l’evento è stata l’assessora Veronica Cavallucci, che ha illustrato nel dettaglio gli interventi compiuti nel territorio comunale, con particolare attenzione alla comunità rivotortese.

Sono stati complessivamente 2.741.000 euro gli investimenti diretti in opere pubbliche e servizi a beneficio della frazione, cifra alla quale si aggiungono i 400mila euro destinati alla nuova rotatoria Capodacqua-Rivotorto-Viole. Tra gli interventi più rilevanti, la riqualificazione di due parchi urbani e l’adeguamento dell’illuminazione pubblica con l’installazione di 291 nuovi punti luce.

Importanti anche gli investimenti nel settore scolastico e sociale: realizzato un nuovo asilo nido comunale e riqualificata la Scuola dell’Infanzia “Fratello Sole”, con sistemazione del parcheggio. Nella scuola primaria sono stati eseguiti lavori di ampliamento con la costruzione del refettorio, la manutenzione straordinaria della palestra e l’adeguamento alle normative antincendio.

Sul fronte viabilità, sono stati illustrati gli interventi già eseguiti e quelli in corso di progettazione. Nell’ambito del Piano Strade 3 sono state interessate via dei Tre Compagni, via San Sabino, via Passaggio Vecchio, via di Mezzo, via Santa Maria della Spina e via Frate Egidio. Il Piano Strade 4 comprende invece via di Bassano. Completano il quadro la realizzazione di una mini rotatoria e di un marciapiede in via del Sacro Tugurio.

Ulteriori interventi hanno riguardato i servizi igienici del Santuario, il miglioramento del Rivo e l’ammodernamento dell’acquedotto in diverse strade della frazione.

Nel corso della serata è stata evidenziata la necessità di avviare un’opera di riqualificazione su via della Pace. All’incontro ha partecipato anche la Presidente della Regione Umbria Stefania Proietti.