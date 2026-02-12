Turismo ad Assisi segna il 2025 con 1,7 milioni di presenze

Presenze in forte aumento nel 2025 e Assisi guida l’Umbria

Assisi chiude il 2025 con un risultato che segna un punto di svolta per l’intero comparto turistico regionale: circa 1,7 milioni di presenze ufficiali, un incremento del 12,8% rispetto al 2024, ben oltre la media dell’Umbria. Una progressione costante, sostenuta da un afflusso internazionale sempre più consistente e da un calendario di eventi che ha trasformato anche i mesi tradizionalmente più deboli in periodi di forte richiamo.

Crescita costante e stagionalità sempre più ridotta

I dati elaborati da Turismatica, il sistema regionale di monitoraggio, mostrano un quadro in cui la permanenza media sale a 2,5 giorni, mentre quasi tutti i mesi registrano aumenti a doppia cifra. Solo gennaio e febbraio restano sotto le 100mila presenze, ma senza segnare flessioni significative. La progressione diventa evidente osservando i picchi: agosto supera le 204mila presenze, seguito da ottobre, settembre, maggio e aprile, tutti stabilmente oltre quota 160mila.

La cosiddetta bassa stagione si assottiglia fino quasi a scomparire, sostituita da un flusso continuo che rende la città serafica una destinazione attiva dodici mesi l’anno. Un cambiamento che riflette una trasformazione strutturale del turismo locale, sempre meno legato alla sola dimensione religiosa e sempre più orientato a esperienze culturali, artistiche e naturalistiche.

Oltre i pernottamenti: 5 milioni di visitatori complessivi

Accanto ai dati ufficiali delle strutture ricettive, il Comune di Assisi ha rilevato – tramite sistemi avanzati di analisi delle presenze smartphone, gestiti da operatori come Tim e Olivetti – un totale di circa 5 milioni di visitatori nel 2025. Una cifra che comprende escursionisti, partecipanti a eventi, pellegrini giornalieri e altre categorie non registrate nei pernottamenti.

Questa fotografia amplia la dimensione reale dell’impatto turistico, confermando il ruolo di Assisi come motore principale dell’Umbria, capace di rappresentare da sola il 25% del movimento regionale, con punte del 30% nei mesi più intensi.

Eventi, promozione e un brand che continua a rafforzarsi

Il 2025 è stato un anno segnato da appuntamenti di grande richiamo: Giubileo, Centenari francescani, celebrazioni legate alla figura di Carlo Acutis, oltre a iniziative culturali come la mostra dedicata a Banksy, il cartellone di Assisi Estate e le programmazioni natalizie. Un insieme di proposte che ha ampliato il pubblico, attirando nuove fasce di visitatori e consolidando l’immagine della città come polo culturale e spirituale di livello internazionale.

La strategia di promozione, rafforzata da campagne nazionali e internazionali, ha contribuito a rendere il brand Assisi ancora più riconoscibile, sostenendo un modello di turismo che punta sulla qualità dell’esperienza e sulla diversificazione dell’offerta.

Verso il 2026: un anno cruciale per la città serafica

Il prossimo anno si preannuncia ancora più impegnativo: l’ottavo centenario della morte di San Francesco porterà l’attenzione mondiale su Assisi, con un calendario di celebrazioni che richiederà un ulteriore potenziamento dei servizi, della ricettività e dell’organizzazione territoriale. Le istituzioni locali stanno già lavorando per garantire un’accoglienza all’altezza dell’evento, in sinergia con Regione, operatori turistici e realtà associative.

La traiettoria di crescita registrata nel 2025 non appare episodica, ma il risultato di un percorso strutturato che ha trasformato Assisi in un punto di riferimento stabile per il turismo italiano e internazionale, capace di coniugare spiritualità, cultura e innovazione.