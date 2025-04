Verso le elezioni [Foto Gallery]: l’ex vicesindaco di Assisi presenta le liste

Presentate le liste che lo sostengono alle prossime elezioni

Verso le elezioni – L’ex vicesindaco e attuale sindaco facente funzione di Assisi ha presentato le liste che lo sostengono alle prossime elezioni amministrative. Durante un incontro pubblico, il candidato ha espresso il desiderio di proseguire il percorso intrapreso negli ultimi anni, ribadendo l’importanza del sostegno della coalizione che lo appoggia e sottolineando il valore della continuità istituzionale tra amministrazione comunale e governo regionale. Sarà sostenuto da Assisi Civica, Assisi Domani, Partito Democratico, Progressisti per Assisi e Valter Stoppini per Assisi. Riceve il sostegno da Italia Viva, ma quest’ultima senza una alista, né candidati.

I candidati e le liste a sostegno di Valter Stoppini

Assisi Civica: Massimo Paggi, Scilla Cavanna, Luigi Bastianini, Valentina Bellomo, Giovanna Cecere, Paola Compagnone, Cristiano Costantini, Lucilla Mariani Della Bina detta Lucilla, Domenica Loporcaro, Carlo Migliosi, Anna Maria Piccotti, Paolo Pucci, Elvis Reka, Beatrice Rossi detta Beatrice, Pasquale Rossi detto Pasquale, Benedetta Venarucci.

Assisi Domani: Veronica Cavallucci, Alberto Avoli, Erika Balani, Giovanni Bazzoffia, Luca Broccatelli, Roberto Cammarelle, Jessica Gabbarelli, Sonia Gaudenzi, Fabiana Greco, Giancarlo Mirti, Mattia Monaco, Rita Nardone, Nico Perini, Emanuele Rossi, Maurizio Terzetti, Andrea Vallesi

Partito Democratico: Donatella Casciarri, Francesca Corazzi, Paolo Lupattelli, Paolo Mirti, Paola Vitali detta Paola, Marta Brozzi, Salvatore Cretella, Ciro Leone, Damiano Manzoni, Manuel Sabatini, Alessandro Sforna, Cristina Sportolaro, Renzo Totori, Valentina Turrioni, Nicola Vitali detto Nicola, Claudia Ciombolini.

Progressisti per Assisi: Malak Attia, Tullia Caporicci, Antonella Casagrande, Palma Bruna Ciafardoni, Marta Coletti, Chiara Dionigi, Lina Franquillo, Gianna Pallotta, Franco Cesario, Alessio Maria Lanfaloni, Fabrizio Leggio, Andrea Mancinelli, Alessio Mariucci, Adriano Tofi, Alex Trabalza, Adil Zaoin.



Valter Stoppini per Assisi: Alfredo Bolletta, Laura Pizziconi, Giovanni Abbati, Fedora Arditi, Daniele Bastianini, Andrea Bertolini, Francesco Maria Bocchini, Diego Del Bianco, Loredana Fortini, Emanuela Laloni, Sara Panzino, Monica Pietrella, Marco Romoli, Annalisa Rossi, Cristina Susta, Giorgio Zerbini.

Durante la presentazione ufficiale delle liste il candidato ha voluto rassicurare i presenti sulla solidità dei rapporti con l’amministrazione regionale guidata da Stefania Proietti, ex sindaco di Assisi. Ha evidenziato come, per la prima volta nella storia recente di Assisi, ci sia la possibilità di una sinergia amministrativa tra un sindaco e un presidente della Regione appartenenti alla stessa area politica. Tale allineamento, secondo il candidato, rappresenta un’opportunità per raggiungere obiettivi strategici comuni, impossibili da realizzare senza una piena collaborazione tra i due livelli istituzionali.

Tra i progetti menzionati, è tornato alla ribalta il tema della pista ciclabile che avrebbe dovuto collegare il ponte di Bastia con quello di San Vettorino, sotto la Basilica di San Francesco. Il tracciato, ha ricordato il candidato, si è interrotto a Bastia a causa del clima elettorale e delle divergenze politiche tra le amministrazioni locali. Il candidato ha espresso la convinzione che una maggiore coerenza politica avrebbe potuto garantire la continuità dell’opera, sottolineando che un’infrastruttura di tale valore dovrebbe necessariamente completare il collegamento con un luogo simbolico come la Basilica di San Francesco.

Ha quindi lanciato un messaggio a coloro che ipotizzano un ruolo politico attivo per la presidente regionale nel contesto comunale: non sarà sindaco, ma rimarrà un punto di riferimento fondamentale per la futura amministrazione. In un passaggio più personale, il candidato ha ringraziato la presidente per il lavoro svolto negli ultimi otto anni e per aver formato una squadra amministrativa solida, composta da persone inizialmente estranee alla politica ma oggi attivamente impegnate per il territorio.

Ha quindi rivolto un appello agli elettori, invitandoli a mobilitarsi per sostenere la coalizione nelle prossime settimane, coinvolgendo familiari, amici e conoscenti. Il suo messaggio ha insistito sull’importanza della partecipazione e sulla responsabilità collettiva nel definire il futuro della città.

Nel suo intervento ha ricordato il proprio percorso, iniziato come poliziotto, e poi evoluto in ambito amministrativo. Dopo aver ricoperto il ruolo di vicesindaco in una città di rilievo internazionale come Assisi e, successivamente, quello di sindaco facente funzione, si è detto determinato a raggiungere un nuovo traguardo per essere al servizio dell’intera comunità.

Particolare attenzione è stata riservata ai temi del disagio sociale e dell’emarginazione. Il candidato ha parlato con toni accorati delle difficoltà vissute da molte famiglie del territorio, troppo spesso invisibili per timore o vergogna. In particolare, ha evidenziato la condizione di tossicodipendenti e persone vulnerabili che, una volta usciti dalle comunità di recupero, faticano a reintegrarsi nel tessuto sociale e professionale. La proposta politica si fonda sulla necessità di costruire una città inclusiva, che non lasci indietro nessuno.

L’intervento si è chiuso con un nuovo ringraziamento alla coalizione che lo sostiene e con il richiamo alla responsabilità dei candidati delle diverse liste, chiamati a rappresentare le istanze della cittadinanza. Ha affermato che l’impegno per la città deve essere condiviso e costruito sull’ascolto, sull’incontro diretto con le persone e sulla definizione di priorità comuni.

Ha infine menzionato il programma elettorale della coalizione, pronto per essere diffuso, sottolineando che l’azione amministrativa non può basarsi su promesse irrealizzabili, ma su obiettivi concreti, trasparenti e raggiungibili. Ha ribadito la volontà di costruire una squadra unita e coesa, pronta a lavorare con spirito di servizio per migliorare la vita dei cittadini e garantire un futuro sostenibile alla città di Assisi.