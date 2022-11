Virtus Assisi basket esce sconfitta ad Osimo contro la Robur

Virtus Assisi basket – Altra trasferta amara per la Chemiba Virtus Assisi che esce sconfitta ad Osimo contro la Robur Osimo e continua la serie negativa in una stagione fin qui tribolata. Una gara che ha visto una Virtus comunque decisa a stare sempre nel match. Primo quarto con avanti i padroni di casa, ma una Virtus comunque attaccata alla gara. Seconda frazione in cui le squadre si equivalgono alla perfezione, in un palazzetto sempre ostico.

Bene Alessandri, reduce dall’infortunio, che alla fine farà segnare 17 punti a tabellino. Terzo quarto in cui i padroni di casa spingono, ma la Virtus tiene ed è brava a non subire troppo e a rimanere nella gara per giocarsi tutto nei 10 minuti finali. Osimo la vince però nell’ultima frazione con una accelerazione importante. Non bastano alla Virtus i 20 punti di Peychinov, in doppia cifra anche Guido Provvidenza. Lo strappo dei padroni di casa nell’ultimo quarto risulterà decisivo si fini del risultato. Finisce 80-62, una Virtus che va ancora a vuoto con alcuni segnali di ripresa.