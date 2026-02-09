World Tourism Event rilancia turismo UNESCO con nuova edizione

Presentazione ufficiale alla BIT con focus su Assisi e cultura

Il World Tourism Event 2026, salone internazionale dedicato alla promozione dei siti Patrimonio mondiale UNESCO, si prepara a tornare al centro dell’attenzione con una presentazione ufficiale alla BIT di Milano, fissata per martedì 10 febbraio alle 14:30 nella Sala Aquarius. L’appuntamento, inserito nel programma curato dalla Regione Umbria, offrirà un primo sguardo sulle linee guida e sulle novità della diciassettesima edizione, che si svolgerà ad Assisi il 24 e 25 settembre 2026.

Un evento che consolida la rete del turismo UNESCO

Alla presentazione interverranno la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, l’assessore regionale al Turismo, Sport e Agricoltura Simona Meloni e Marco Citerbo, amministratore di M & C Marketing Consulting, società che da anni coordina l’organizzazione del salone. La loro presenza conferma il ruolo strategico dell’Umbria nel panorama del turismo culturale, un settore che continua a crescere grazie alla capacità di coniugare tutela del patrimonio e sviluppo economico.

Il World Tourism Event, nel corso delle sue edizioni, ha costruito una rete di relazioni che coinvolge istituzioni, enti di gestione dei siti UNESCO, operatori turistici e territori impegnati nella valorizzazione sostenibile dei propri beni culturali e naturali. L’edizione 2026 punta a rafforzare ulteriormente questo dialogo, offrendo uno spazio di confronto internazionale in un momento in cui il turismo culturale sta ridefinendo le proprie priorità.

Assisi al centro delle celebrazioni per l’ottavo centenario

La scelta di Assisi come sede del salone non è casuale. Il ritorno nella città serafica coincide con le celebrazioni dell’ottavo centenario del transito di San Francesco, un anniversario che richiama visitatori, studiosi e pellegrini da tutto il mondo. Il contesto storico e spirituale della città, già riconosciuta come sito UNESCO, offre un valore aggiunto a un evento che mira a raccontare il patrimonio mondiale non solo come eredità da proteggere, ma come risorsa viva e condivisa.

Il salone sarà ospitato nello storico Palazzo del Monte Frumentario, edificio duecentesco situato nel cuore del centro storico e oggi sede di attività culturali e congressuali. La scelta della location contribuisce a rafforzare il legame tra l’evento e il tessuto urbano di Assisi, trasformando il salone in un’occasione per vivere da vicino uno dei luoghi simbolo della città.

Un’edizione attesa per contenuti e prospettive

Durante l’incontro alla BIT saranno illustrati i primi elementi del programma, che si preannuncia ricco di appuntamenti dedicati alla promozione dei siti UNESCO, alla sostenibilità, alla formazione professionale e alle strategie di comunicazione per i territori. L’obiettivo è offrire strumenti concreti agli operatori del settore, favorendo una visione integrata del turismo culturale capace di rispondere alle sfide contemporanee.

L’edizione 2026 del World Tourism Event si presenta dunque come un momento chiave per il settore, un’occasione per rilanciare il ruolo dei siti UNESCO all’interno delle politiche turistiche e per rafforzare la collaborazione tra istituzioni e territori. La presentazione alla BIT rappresenta il primo passo di un percorso che culminerà a settembre ad Assisi, dove il salone offrirà una piattaforma di confronto internazionale su temi centrali per il futuro del turismo culturale.