Assisi celebra l’anniversario delle Stimmate di San Francesco

Assisi – Nel quadro delle celebrazioni per l’ottavo centenario francescano, la città di Assisi si prepara a commemorare l’anniversario delle Stimmate di San Francesco, ricevute nel settembre del 1224 sul monte della Verna. Sabato 7 settembre si terrà una cerimonia ufficiale, che vedrà la partecipazione del sindaco di Assisi, Stefania Proietti, affiancata dai sindaci di Firenze, Sara Funaro, e di Chiusi della Verna, Giampaolo Tellini.

L’evento, che inizierà alle 11:30 nella Sala della Conciliazione del Comune di Assisi, avrà come punto centrale la rievocazione della donazione della pietra d’altare, un manufatto estratto dal monte della Verna, che 98 anni fa venne inviato dal Comune di Firenze per adornare la cappella della Madonna del Popolo, situata in piazza del Comune ad Assisi. Questa ricollocazione fu un’iniziativa promossa nel 1926 da Arnaldo Fortini durante le celebrazioni del settimo centenario francescano.

La cerimonia inizierà con i saluti istituzionali e proseguirà con un intervento del professor Maurizio Terzetti, che fornirà una dettagliata cronaca delle celebrazioni del centenario del 1926. A seguire, il maestro Franco Ricordi leggerà alcuni testi significativi, prima di procedere alla contestualizzazione del messaggio delle Stimmate di San Francesco.

Un momento particolarmente suggestivo della giornata sarà il corteo civile, che partirà dalla Sala della Conciliazione per dirigersi verso l’edicola della Madonna del Popolo. Il corteo sarà arricchito dalla presenza dei gonfaloni delle città di Firenze e Chiusi della Verna, simboli del legame storico e spirituale che unisce queste comunità a San Francesco e alla città di Assisi.

Giunti all’edicola, avverrà la consegna di un nuovo “sasso” proveniente dal monte della Verna, un gesto simbolico che vuole rinnovare il profondo legame spirituale tra Assisi e i luoghi cari al santo. Contestualmente, il Comune di Assisi svelerà una stele commemorativa che ricorderà i gesti compiuti dalle municipalità toscane, riaffermando il legame indissolubile con la figura di San Francesco.

Questa cerimonia rappresenta un momento di riflessione e di celebrazione, in cui la comunità di Assisi, insieme a quelle di Firenze e Chiusi della Verna, rende omaggio a un evento fondamentale nella storia del francescanesimo. Le Stimmate di San Francesco non solo richiamano un momento cruciale della vita del santo, ma rappresentano anche un simbolo di fede e di devozione che continua a unire diverse comunità italiane.

L’evento si inserisce nel contesto più ampio delle celebrazioni per l’ottavo centenario francescano, che vedono la città di Assisi impegnata in una serie di iniziative volte a commemorare e attualizzare il messaggio di San Francesco. La scelta di rievocare la donazione della pietra d’altare, e di rinnovare l’omaggio con un nuovo sasso, sottolinea l’importanza del monte della Verna come luogo di profonda spiritualità e legame con la figura del santo.

Con questa cerimonia, la città di Assisi riafferma il proprio ruolo di custode della memoria francescana, continuando a mantenere vivi i legami storici e spirituali con altre città che condividono la devozione per San Francesco. Le celebrazioni per l’anniversario delle Stimmate, dunque, non sono solo un ricordo del passato, ma un momento di rinnovamento e di rafforzamento dei legami tra comunità unite dalla stessa fede e tradizione.

L’appuntamento del 7 settembre rappresenta un’occasione per riflettere sui valori francescani e per riaffermare il messaggio di pace, fratellanza e comunione con la natura che San Francesco ha lasciato in eredità. La cerimonia si concluderà con la deposizione della stele commemorativa, che rimarrà a testimonianza del profondo legame tra Assisi, Firenze, Chiusi della Verna e il monte della Verna, uniti dalla comune devozione per il santo delle stimmate.