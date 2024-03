Assisi si prepara per Pasqua: nuovi orari per la ZTL e servizi gratuiti per i visitatori

Il fine settimana di Pasqua vede il ritorno della navetta gratuita per il centro storico e l’introduzione di un servizio per le persone con disabilità.

In previsione dell’afflusso turistico atteso per il fine settimana di Pasqua, Assisi ha annunciato una serie di misure per rendere la città più accessibile a tutti. A partire da domani, sarà ripristinato il servizio di navetta gratuita che collega i parcheggi della stazione ferroviaria e del teatro Lyrick al centro storico della città. Questo servizio, già molto apprezzato dai turisti lo scorso anno, permette ai visitatori di lasciare comodamente la loro auto e raggiungere l’acropoli dalle 10 alle 20.

Parallelamente, sono state introdotte nuove disposizioni per la Zona a Traffico Limitato (ZTL). In alcuni giorni di alto e medio afflusso turistico, contrassegnati dai bollini rosso e giallo, l’accesso alla ZTL sarà limitato dalle 10 alle 20. Solo alcune categorie di veicoli, come quelli per disabili, elettrici, ciclomotori e motocicli, e i titolari di permesso, come i residenti e i turisti diretti agli alberghi solo per scarico bagagli, potranno circolare.

Nei giorni contrassegnati da un bollino bianco, l’accesso alla ZTL sarà limitato dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18. Anche in questo caso, solo coloro che sono in possesso di un permesso, i veicoli sopra elencati, i turisti diretti agli alberghi e coloro che si devono recare in farmacia potranno circolare.

A partire da questo fine settimana, l’amministrazione comunale ha deciso di introdurre, in modo sperimentale, un servizio gratuito per i visitatori con disabilità motoria e i loro accompagnatori. Questo servizio, disponibile dalle 10 alle 17, prevede la messa a disposizione di un mezzo riservato che parte da Piazza Giovanni Paolo II e arriva fino alla Piazza Inferiore di San Francesco e viceversa. Un servizio simile sarà disponibile nell’area del parcheggio di Porta Nuova per salire a Largo Properzio e ritorno.

Il sindaco Stefania Proietti ha spiegato che l’obiettivo dell’amministrazione è rendere Assisi sempre più inclusiva, con un percorso per il superamento delle barriere architettoniche. Questo servizio rientra nel progetto “Assisi per tutti”, che mira a facilitare l’accessibilità alle strutture e ai principali monumenti della città.