Avis comunale di Assisi “Franco Aristei”, la vita è un dono

Continua la campagna “La vita è un dono” nelle scuole da parte di Avis Assisi. Questa volta destinatari della sensibilizzazione avisina sono stati i ragazzi dell’Istituto Alberghiero. In una mattina che ha visto alternarsi sul “palco” dell’auditorium il calciatore Ranocchia Andrea, il pugile Roberto Cammarelle, gli avvocati del Centro antiviolenza, per Avis Assisi è intervenuta la giovane miss Greta Narcisi, testimonial della campagna.

“La vita è un dono, donare è importante e ci rende migliori” questo l’appello a tutti i presenti, alunni e non solo. Avis Assisi pertanto tiene a ringraziare sinceramente per la sensibilità sempre dimostrata la Dirigente scolastica D.ssa Tagliaferri, il corpo docenti, in particolare la Prof.ssa Apostolico, ed i ragazzi tutti dell’Istituto alberghiero da anni fucina di nuovi donatori per la locale compagine Avis ma anche per molte altre della provincia.

Per prenotare la donazione e per ogni informazione utile in merito è attivo un numero whatsapp (3534313217); basta mandare un messaggio e si verrà richiamati al primo successivo turno utile di segreteria.