Countdown partito per Caduto da Sempre – 100 anni di Pasolini

Si terrà fra le giornate di giovedì 2 e venerdì 3 giugno, il ciclo di spettacoli “Caduto da sempre” in occasione del centenario della nascita del grande scrittore, poeta e regista italiano Pier Paolo Pasolini. Le rappresentazioni, a cura del Piccolo Teatro degli Instabili di Assisi, vedranno la partecipazione del pianista e compositore umbro Ramberto Ciammarughi e degli straordinari interpreti Maria Paiato, Lino Musella e Francesco Bolo Rossini.

Fonte Ufficio Stampa

Piccolo Teatro degli Instabili

“Caduto da sempre” prende il titolo dal passaggio più suggestivo della lettera inviata dallo stesso Pasolini a Don Giovanni Rossi, fondatore della Pro Civitate Christiana. Una condizione quella del Pasolini, che frequentò Assisi dal 1962 al 1965, del poeta caduto da cavallo e incapace di risalirvi. Un conflitto fra ispirazione e pulsione, fra spiritualità e politica che germinerà nella realizzazione de “Il Vangelo secondo Matteo”.

Dunque proprio Assisi, che ispirò allo scrittore il suo primo film, ospiterà fra i suoi palazzi più belli, Palazzo Bartocci Fontana, Palazzo Vallemani e Palazzo Monte Frumentario, due giorni di spettacoli che hanno la speranza di non tradire la poetica di Pier Paolo Pasolini. D’altronde la città non è nuova nel porre omaggio al poeta che, già nel 2019, e sempre per conto del Piccolo Teatro degli stabili, ha proposto al suo pubblico PPP/Vita attraverso.

La sperimentazione artistica che c’è stata in passato continuerà a vivere, mutando forma, anche nelle giornate di giovedì e venerdì. Un lavoro collettivo intriso di passione che vedrà anche l’esposizione di alcuni stendardi sui palazzi in cui si terranno le esibizioni.

Le danze si apriranno giovedì 2 giugno alle 18.00 con “Niente di naturale” a cura della Compagnia del Piccolo Teatro degli Instabili, che ripeteranno lo spettacolo il giorno seguente alla stessa ora. Giovedì 2 giugno alle 21.00, Palazzo Vallemani, ospiterà “Caduto da sempre – Atto I – Un usignolo” con protagonisti grandi attori della scena teatrale e cinematografica italiana: Maria Paiato, Lino Musella e Francesco Bolo Rossini.

Nella serata di venerdì 3 giugno, il pubblico avrà il piacere di ascoltare Ramberto Ciammarughi, musicista attivo fin dagli anni ‘80 che si è esibito in tutto il mondo, tra Germania, Spagna, Francia, Giappone, Svizzera, Turchia, Lussemburgo e Singapore. Abituato da molto tempo a lavorare come compositore e arrangiatore di colonne sonore, per spettacoli teatrali e installazioni di arte figurativa, per questa occasione lo vedremo alle prese con musiche originali, pianoforte e live electronics con “Caduto da sempre – Atto II – In forma di canto” alle 21.00 a Palazzo Monte Frumentario – piano Vicolo degli Esposti.

A proposito della sua performance Ciammarughi afferma: “ La rappresentazione si basa su tre livelli: teatrale, musicale e linguistico. Ci sono io al pianoforte, il montaggio video è realizzato da Giacomo della Rocca e la traccia audio è coordinata da me e da Nicola Fumo Frattegiani. Si tratta di un lavoro di squadra che si affida alla mia creatività, ma si rimette in gran parte all’immaginazione del pubblico. La speranza è quella di onorare con tutte le nostre forze la cornice culturale e poetica di Pasolini”.

Programma:

Giovedì 2 e venerdì 3 giugno ore 18.00 “Niente di naturale” con la Compagnia del Piccolo Teatro degli Instabili, Palazzo Bartocci Fontana. (Gratis su prenotazione)

Giovedì 2 giugno ore 21.00 “Caduto da sempre – Atto I – Un usignolo” con Maria Paiato, Lino Musella e Francesco Bolo Rossini, Palazzo Vallemani e a seguire Palazzo Bartocci Fontana.

Venerdì 3 giugno ore 21.00 “Caduto da sempre – Atto II – In forma di canto” venerdì 3 giugno ore 21.00 con Ramberto Ciammarughi, Palazzo Monte Frumentario.

Progetto del Piccolo Teatro degli Instabili con il sostegno del Comune di Assisi

Info, prenotazioni e biglietti: tel/whatsapp 333 7853003 – info@teatroinstabili.com

www.teatroinstabili.com

www.liveticket.it/ cadutodasempre