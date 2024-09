Il PD Umbria aderisce alla Marcia della Pace del 21 settembre

Il Partito Democratico dell’Umbria ha annunciato la sua partecipazione alla Marcia della Pace e della Fraternità, prevista per il 21 settembre. L’iniziativa coincide con la Giornata Internazionale della Pace e si terrà da Santa Maria degli Angeli fino ad Assisi, uno dei luoghi simbolo del dialogo e della non violenza.

In una dichiarazione ufficiale, il partito umbro ha espresso il suo sostegno all’appello lanciato dalla Portavoce delle Nazioni Unite, Ravina Shamdasani, in merito alla situazione di crisi in Cisgiordania e alla difficile condizione in cui si trova la popolazione di Gaza. Shamdasani ha infatti denunciato che, al momento, nemmeno le agenzie delle Nazioni Unite riescono più a intervenire efficacemente nella regione.

Secondo il PD Umbria, è essenziale interrompere le azioni militari nella Striscia di Gaza e le violenze perpetrate in Cisgiordania da parte del governo israeliano. Le operazioni militari in corso stanno provocando un numero elevato di vittime civili, molte delle quali sono donne e bambini. Il partito sottolinea l’urgenza di far rispettare il diritto internazionale, affermando che il diritto di autodifesa di Israele non può tradursi in violenza contro civili inermi, che non dispongono più di aree sicure in cui rifugiarsi. Le operazioni militari includono sequestri, demolizioni di abitazioni e deportazioni forzate della popolazione palestinese.

Il PD Umbria ribadisce che, sebbene Israele abbia diritto a esistere, anche i palestinesi devono poter vivere in condizioni dignitose, all’interno di uno Stato proprio. Di fronte all’escalation di violenza, il partito si unisce agli appelli della comunità internazionale, promuovendo il ritorno al rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale.

La segretaria nazionale del PD, Elly Schlein, ha recentemente affermato che l’Europa deve riaffermare il suo ruolo di progetto di pace. La questione della pace, di fronte ai numerosi conflitti in corso a livello globale, deve tornare ad essere centrale nell’agenda internazionale. Schlein ha sottolineato come l’Europa, in quanto potenza globale, debba impegnarsi attraverso la diplomazia, il dialogo e iniziative politiche per contribuire alla risoluzione dei conflitti e per opporsi alla corsa agli armamenti.

Il PD Umbria si impegna ad essere promotore di questi valori sia a livello nazionale che europeo. La partecipazione alla Marcia della Pace del 21 settembre rappresenta una conferma del suo impegno per la pace e la cooperazione internazionale. La regione Umbria, tradizionalmente nota per la sua vocazione pacifista, trae ispirazione dal pensiero di Aldo Capitini, filosofo e pacifista umbro, che ha sempre sostenuto il valore della non violenza. Il PD auspica che l’Umbria possa continuare a essere un punto di riferimento per la promozione della pace e della cooperazione a livello globale.

Il partito ritiene che la pace sia l’unica risposta possibile alle violenze in corso e che solo attraverso il dialogo si possa giungere a soluzioni durature. La Marcia della Pace e della Fraternità diventa, quindi, un’occasione per ribadire la necessità di un impegno collettivo per porre fine alle guerre e alle tensioni che attraversano il mondo.

In conclusione, il PD Umbria parteciperà in prima linea alla manifestazione del 21 settembre, sottolineando ancora una volta il suo impegno per una politica di pace e cooperazione internazionale.