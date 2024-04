Al Lyrick di Assisi una commedia con Vanessa Incontrada

Il Teatro Lyrick di Assisi si prepara ad accogliere un evento teatrale unico nel suo genere. Il mercoledì 17 e giovedì 18 aprile, Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta saliranno sul palco per presentare la commedia "Scusa sono in riunione… Ti posso richiamare?".

Questo spettacolo, parte della stagione “Scopriamo le carte” promossa dall’associazione culturale ZonaFranca, è un ritratto ironico e penetrante della generazione dei quarantenni di oggi. Questa generazione, rappresentata brillantemente da Pignotta, è abbastanza matura da inseguire il successo e la carriera, ma non abbastanza adulta da smettere di ridere e ironizzare su se stessa.

La trama si sviluppa attorno a un gruppo di amici che, per uno scherzo di uno di loro, si ritrovano protagonisti di un reality show televisivo. Questa premessa dà vita a una serie di equivoci divertenti e situazioni comiche, che invitano lo spettatore a riflettere sull’ossessione della visibilità e sulla brama di successo che caratterizzano i nostri tempi.

Lo spettacolo, scritto e diretto da Gabriele Pignotta, vede anche la partecipazione di Fabio Avaro, Siddharha Prestinari e Nick Nicolosi. La direzione artistica è curata da Paolo Cardinali, in collaborazione e con il contributo della Città di Assisi.

I biglietti per lo spettacolo sono disponibili nei circuiti TicketItalia e TicketOne. Per ulteriori informazioni, visitate il sito ufficiale del Teatro Lyrick. Non perdete l’occasione di assistere a questa commedia geniale e travolgente, un viaggio ironico e acuto nella vita dei quarantenni di oggi.