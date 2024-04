Assisi Suono Sacro: Corsi estivi 2024 per creare musicisti di pace

Nell’estate del 2024, Assisi Suono Sacro presenta con entusiasmo la sua Accademia Estiva, offrendo una straordinaria opportunità per i giovani di immergersi nella musica e di sviluppare le proprie capacità artistiche. Il motto di quest’anno è “Restituire il Futuro ai Giovani attraverso la Musica”, sottolineando l’importanza di fornire agli studenti le competenze necessarie per diventare musicisti in grado di utilizzare la musica come potente strumento di dialogo e comunicazione, con un focus particolare sulla promozione della pace.

Le masterclass, programmate dal 22 al 28 luglio, sono aperte a persone di tutte le età che desiderano esplorare il loro potenziale come interpreti musicali. I corsi si svolgeranno presso la prestigiosa Scuola di Sant’Antonio, situata nel cuore della suggestiva città di Assisi. Un ambiente ispiratore che favorirà l’apprendimento e la creatività dei partecipanti.

L’Accademia Estiva di Assisi Suono Sacro vanta un corpo docente di alto livello composto da professionisti rinomati nel campo della musica. Tra i docenti figurano Antonio Cocomazzi e Stefano Taglietti, che si occuperanno dell’insegnamento della composizione, guidando gli studenti nella creazione di opere musicali originali. Andrea Ceccomori proporrà corsi di flauto e improvvisazione, stimolando la creatività e l’esplorazione musicale personale. Fabio Bastianelli terrà un corso dedicato al clarinetto, mentre Maria Chiara Fiorucci guiderà gli studenti alla scoperta dell’affascinante mondo dell’arpa. Michele Fabrizi, esperto pianista, condividerà la propria conoscenza nel corso di pianoforte, mentre Martina Di Gaetano si concentrerà sul corso di Canto Corale, promuovendo l’armonia e la collaborazione tra i partecipanti.

Gli studenti avranno l’opportunità di esplorare diverse sfaccettature della musica, dalle tecniche di interpretazione alla composizione, al fine di scoprire un suono unico in grado di trasformare il mondo circostante. Ogni corso sarà accompagnato da sessioni pratiche, workshop e performance dal vivo, offrendo agli studenti l’opportunità di mettere in pratica ciò che hanno appreso e di sviluppare le proprie abilità artistiche.

L’obiettivo principale di Assisi Suono Sacro è quello di creare una nuova generazione di musicisti che abbraccino i valori della pace, dell’armonia e della comprensione reciproca. La musica, con il suo potere universale, può superare le barriere culturali e linguistiche, unendo le persone attraverso l’emozione e la bellezza dei suoni.

In conclusione, l’Accademia Estiva di Assisi Suono Sacro rappresenta un’opportunità straordinaria per i giovani appassionati di musica di sviluppare le proprie capacità artistiche e di esplorare il potenziale della musica come veicolo per la comunicazione e la pace. Attraverso una formazione completa e coinvolgente, gli studenti saranno in grado di dare voce alle proprie emozioni e di trasformare il mondo circostante attraverso il potere della musica. Assisi Suono Sacro è pronta a guidare i giovani in questo viaggio musicale e a contribuire a costruire un futuro migliore attraverso la bellezza e l’armonia della musica.