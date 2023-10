Il regista Matteo Garrone ad Assisi per la proiezione di “Io Capitano”

Il Comune di Assisi e Articolo 21 con il Sacro Convento di Assisi hanno promosso l’idea di invitare in città il regista Matteo Garrone con cui assistere alla proiezione del suo ultimo film “Io capitano”.

L’idea si è concretizzata grazie alla disponibilità del Sacro Convento dove l’appuntamento è per domani, martedì 10 ottobre, alle 21 presso la Sala Cimabue del Centro Convegni Colle del paradiso, in Piazza Inferiore di San Francesco.

Presentato in concorso alla 80ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, il film “Io capitano” è stato premiato con il Leone d’argento alla regia e il Premio Marcello Mastroianni all’attore protagonista Seydou Sarr. Inoltre, rappresenterà l’Italia ai prossimi Oscar per il premio al miglior film straniero.

Prima della proiezione il regista sarà ricevuto in Comune: “Sarà un piacere incontrare chi ha realizzato un film come “Io capitano” – ha detto il sindaco Stefania Proietti – perché è riuscito a tradurre in immagini un’odissea attuale, che ci tocca da vicino, di due giovani che partono dal Senegal per raggiungere l’Europa. Un viaggio della speranza di chi affronta mille pericoli e mille insidie per un futuro migliore. Assisi città dell’accoglienza è sensibile a questa emergenza e si mette a disposizione per sensibilizzare la cittadinanza su questo tema. Ecco l’idea di far proiettare nella nostra città un film che fa riflettere sul mondo dell’immigrazione”.

Dopo il benvenuto del padre custode fra Marco Moroni, OFMConv, e i saluti del sindaco Proietti e del presidente di Articolo 21 Giuseppe Giulietti, il regista offrirà una breve introduzione al film. Al termine ci sarà spazio per un confronto.

La partecipazione è su invito. L’iniziativa è organizzata con il Sacro Convento e in collaborazione con Articolo 21 e Umbria Green festival.