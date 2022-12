Borgo antichi orti, cene ed eventi per festività Natale e Capodanno

Borgo antichi orti – Tutto pronto al Borgo Antichi Orti Assisi per vivere la magia delle feste natalizie. Tradizione, familiarità, sapere ed esperienza. Tutto questo è Borgo Antichi Orti che propone un’offerta davvero ampia ai propri ospiti. Per le festività tante le offerte: cena della vigilia di Natale in locanda con ricco e sfizioso menù, mentre a capodanno l’appuntamento è doppio con la scelta di poter cenare sempre nella locanda o al lab botanico, accompagnati da musica dal vivo e da due menù differenti tutti da scegliere. Per info e prenotazioni basta chiamare i numeri 075 7827201 oppure 353 435 9996 consultando i menu nella pagine ufficiali social della struttura.

Al Borgo Antichi Orti proseguono intanto gli appuntamenti fissi: fra tutti il “Sunday brunch”, che va avanti ogni domenica dalle ore 12.30 con un brunch a buffet nel Lab botanico e animazione per bambini. “Friday, I’m in Lab! Live music, food e mixology al Borgo Antichi Orti” è invece l’appuntamento del venerdì con la cena spettacolo del Borgo che attende gli ospiti dalle dalle ore 20:00, con un intrattenimento diverso in ogni appuntamento.

Cene a tema, location ideale per le cene di lavoro ed aziendali soprattutto per le feste di Natale, al Borgo Antichi Orti anche la possibilità di acquistare il Box Natalizio con il cesto di prodotti del territorio pensato per tutti.

Borgo Antichi Orti è un luogo, ai piedi di Assisi, che tramanda la storia della città e riflette la sua bellezza. Nel Borgo, edificato nel 1444 come monastero Benedettino “extra moenia” cioè fuori dalle mura, è possibile accedere ai numerosi servizi e offerte. Gustare cene preparate con le materie prime coltivate nella struttura, provare un’esperienza drink nel Lab botanico, assaporare la bellezza e la tranquillità della natura con un picnic o un bbq negli Hortuli.

Gli Hortuli Benedetti consistono di 10.000 metri quadrati di cultivar alimentari ed officinali, dove un tempo sorgevano gli orti dei monaci benedettini. Organizzati in quadranti con un’arena centrale, risultano ideali per eventi, matrimoni ed attività all’aperto. Partendo dalla tradizione contadina che attinge dalle risorse della natura, si pratica un’agricoltura naturale biologica, nella quale non vengono utilizzati concimi chimici e nessun altro prodotto di sintesi – diserbanti, antiparassitari. È possibile adottare un lotto degli hortuli da 25 mq con numero e targa personalizzata, dove coltivare le verdure che si potranno raccogliere personalmente o ricevere direttamente a casa.

Tra i numerosi servizi è possibile riservare il giardino e le sale del Borgo Antichi Orti Assisi per matrimoni, compleanni, cene ed eventi di ogni tipo e per ogni stagione. Borgo Antichi Orti crede fortemente nel valore dell’accoglienza e dell’ospitalità, dodici residenze diffuse sono caratterizzate da una forte personalità nell’arredo e nella cura dei dettagli. Un’ampia scelta di suite adatte a tutte le esigenze e ad ogni tipo di soggiorno sempre nel segno dello charme e del relax, per visitare anche durante le festività natalizie Assisi e l’Umbria, con le tante manifestazioni in programma in tutta la regione.

Per tutte le info e per consultare il ricco calendario degli eventi è possibile seguire le pagine Facebook e Instagram della struttura.