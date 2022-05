Chiama o scrivi in redazione

Piccolo Teatro degli Instabili, Omaggio a Pier Paolo Pasolini: “Caduto da sempre”

Il Piccolo Teatro degli Instabili, con il sostegno del Comune di Assisi, ha il piacere di presentare “Caduto da sempre”. Una due-giorni di teatro, musica e arte in occasione del centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini. “Caduto da sempre” prende il titolo dal passaggio più suggestivo della lettera inviata dallo stesso Pasolini a Don Giovanni Rossi, fondatore della Pro Civitate Christiana. Un’immagine, quella del poeta caduto da cavallo e incapace di risalirvi che esemplifica magistralmente la condizione del Pasolini che frequentò Assisi dal 1962 al 1965: un uomo nel pieno del suo percorso artistico, ma rigettato da intere sezioni della società italiana e, all’infuori di un cerchio d’affetti, isolato.

Il 2 giugno Maria Paiato, Lino Musella, Francesco Bolo Rossini sono i protagonisti di “Caduto da sempre – Atto I — Un usignolo”, una performance itinerante estesa su Via San Francesco (Palazzo Vallemani, Palazzo Bartocci Fontana e Palazzo Monte Frumentario) che permette al pubblico di seguire lo spettacolo anche se fruito secondo un diverso ordine. “Un usignolo” è il racconto a tappe del rapporto di Pasolini con la figura del Cristo, dall’attrazione spontanea all’identificazione, che germinerà nella realizzazione de “Il Vangelo secondo Matteo”.

La seconda serata, il 3 giugno, è dedicata alla musica. “Caduto da sempre – Atto Il – In forma di canto” è un concerto multimediale con le musiche originali di Ramberto Ciammarughi, coadiuvato dal progetto elettronico di Nicola Fumo Frattegiani, e dai visual del collettivo Dromo Studio.

E’ proprio “In forma di canto”, all’interno degli spazi del Palazzo Monte Frumentario, che la due giorni di “Caduto da sempre” si chiude: nella sospensione estetica del suono e dell’immagine.

Nel pomeriggio dei giorni 2 e 3 giugno, a Palazzo Bartocci Fontana, va in scena “Niente di naturale – Al di là del principio di piacere” performance finale di laboratorio coordinato con la Compagnia del Piccolo Teatro degli Instabili, sulla base dei due drammi teatrali di Pasolini: “Affabulazione” e “Porcile”.

Durante le due giornate dell’evento, lungo Via San Francesco, verranno diffusi i contributi audio ricevuti in occasione dell’iniziativa “Con Parole Tue” dello scorso 5 marzo (realizzata in collaborazione con l’associazione U.N.I.T.A.) che si pregia di aver raccolto le registrazioni dei più prestigiosi artisti italiani dedicate agli scritti di Pasolini.

Un progetto di Piccolo Teatro degli Instabili

Con il sostegno di: Comune di Assisi

Direzione artistica e organizzazione: Fulvia Angeletti

Drammaturgia originale: Samuele Chiovoloni

Regia: Samuele Chiovoloni e Francesco Bolo Rossini

Interpreti: Maria Paiato, Lino Musella, Francesco Bolo Rossini

Musiche originali, Pianoforte, Live electronics: Ramberto Ciammarughi

E con la Compagnia del Piccolo Teatro degli Instabili formata da: Di Chiara Angelini, Peter Bartlett, Stella Bastianelli, Lucia Betti, Valeria Busti, Chiara Buzzi. Susanna Caponi, Dionisio Capuano. Barbara Chianella, Giacomo Della Rocca, Marcella Dominici, Rita Gratani, Michele Leombruni, Nicola Mariuccini, Carlos Giovanny Molina Escalona, Grazia Montecucco, Federica Nasini, Laura Pannacci, Silvia Pianesi, Gianfranco Procopio, Damiano Rocco, Davide Santucci, Alice Scaglia, Alessandro Sposini, Davide Tassi.

Disegno sonoro, Sound editor: Nicola Fumo Frattegiani

Visual: Dromo Studio Direzione tecnica: Marco Andreoli

Grafica e comunicazione: Mancinelli Design e Maira Grassi

Supporto organizzativo: Maira Grassi, Claudia Rossetti, Michele Capece, Alessandra Comparozzi

PROGRAMMA

2 GIUGNO 2022

Ore 18:00 – Palazzo Bartocci Fontana: “Niente di naturale” esplorazione/studio di “Affabulazione” e “Porcile” di Pier Paolo Pasolini con la Compagnia del Piccolo Teatro degli Instabili (ingresso gratuito su prenotazione).

Ore 21:00 — Palazzo Vallemani e a seguire Palazzo Bartocci Fontana e Palazzo del Monte Frumentario: “Caduto da sempre — Atto I — In forma di usignolo” con Maria Paiato, Lino Musella e Francesco Bolo Rossini (biglietto euro 15.00).

3 GIUGNO 2022

Ore 18:00 — Palazzo Bartocci Fontana: “Niente di naturale” esplorazione/studio di “Affabulazione” e “Porcile” di Pier Paolo Pasolini con la Compagnia del Piccolo Teatro degli Instabili (ingresso gratuito su prenotazione).

Ore 21:00 — Palazzo del Monte Frumentario – piano Vicolo degli Esposti: “Caduto da sempre – Atto Il – In forma di canto” con Ramberto Ciammarughi (musiche originali, pianoforte, live electronics) e Nicola Fumo Frattegiani (disegno sonoro, sound editor). Visual a cura di Dromo Studio (biglietto euro 15,00).

Info e biglietteria: 333 7853003 — info@teatroinstabili.com

www.teatroinstabili.com

liveticket.it/cadutodasempre