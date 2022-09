Search for: Search Button

The Economy of Francesco, i giovani e Assisi attendono Papa Bergoglio

The Economy of Francesco – C’è grande attesa ad Assisi per la visita di domani, 24 settembre, di Papa Francesco. Sarà la sesta volta che il Pontefice rende omaggio alla città del Poverello di cui ne ha preso il nome. Questa volta l’appuntamento del Papa sarà circoscritto all’incontro con un migliaio di giovani provenienti da 100 Paesi che si sono dati appuntamento in Umbria per prendere parte al The Economy of Francesco, una tre giorni che porterà alla sigla di un documento “per un pianeta migliore“. A sugellare il patto dei giovani sarà lo stesso Francesco.

Il documento è il frutto di tre anni di lavoro in cui ragazze e ragazzi di ogni latitudine hanno tracciato le linee guida per la salvaguardia del Creato. Che significa – è stato sottolineato – un maggiore rispetto per l’ambiente, per la vita e per dire basta guerre.

L’incontro avverrà al teatro Lyrick, dove il Pontefice è atteso alle 9,30, mezzora prima dell’avvio dei lavori della giornata conclusiva. Ad accoglierlo ci saranno tanti bambini.

A metà mattinata, poco prima delle 11.00, è previsto l’intervento del Papa. Subito dopo la firma sul documento.