“Wine & Spirit’s”, l’evento che celebra i migliori vini italiani nella cornice di Assisi

“Wine & Spirit’s”, l’evento dedicato ai produttori di vino nazionali per metterli in contatto con ristoratori, albergatori, enoteche e wine bar, è alla sua prima edizione ma sta già riscuotendo il consenso degli operatori delle strutture ricettive e del settore enogastronomico.

L’incontro, organizzato nella suggestiva tensostruttura in vetro della Tenuta San Masseo di Assisi, che regala una visuale a 360 gradi sugli esterni, è curato da Bini e Ricco. Una grande vetrina per i produttori di vino per presentare le loro creazioni ad un pubblico di operatori umbri altamente qualificato. L’evento offre anche l’opportunità di incontrare colleghi e professionisti, condividere esperienze e discutere le ultime tendenze del mercato.

Con l’occasione, si possono assaggiare le annate, ma soprattutto scambiare un confronto diretto, grazie gli incontri B2B tra i produttori di vino e i ristoratori, albergatori, enoteche e wine bar interessati a conoscere ed acquistare le eccellenze enologiche presenti sul mercato.

“L’obiettivo era quello di portare grandi aziende, enologi e produttori di alto livello. La nostra missione è quella di promuovere il miglior vino italiano e mettere in contatto i produttori con gli operatori del settore della provincia di Perugia in particolare – evidenzia Gianluca Ricco che ha tirato le fila dell’organizzazione – L’occasione perfetta per conoscere da vicino i produttori di vino e degustare le loro creazioni, ma anche per coltivare contatti e stringere nuove partnership”.

“Wine & Spirit’s” promette di essere, dunque, una vetrina unica per la promozione delle eccellenze enologiche italiane e un’occasione irripetibile per scoprire nuovi gusti e orientamenti del mondo del vino.