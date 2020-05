Scrivi in redazione

Ad Assisi il nuovo corso di laurea magistrale in Planet Life Design

E’ ufficiale: Assisi ospiterà il nuovo corso di laurea magistrale in Planet Life Design. Un percorso formativo unico in Italia. Domani, 21 maggio, alle ore 10 si svolgerà infatti la conferenza stampa telematica di presentazione.

Il nuovo corso di laurea è interateneo ed è attivato congiuntamente dall’Università degli Studi di Perugia e dall’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. Una collaborazione tra i due atenei che punta a un percorso universitario innovativo e a una figura professionale moderna.

Le attività formative si svolgeranno ad Assisi, nel contesto unico e suggestivo costituito dallo storico palazzo Bernabei, sede distaccata dell’Università degli Studi di Perugia, che già ospita il corso di laurea in economia del turismo.

Questo nuovo corso di laurea, che sarà attivato a partire dall’anno accademico 2020/2021 e rientra nell’ambito del dipartimento di ingegneria civile e ambientale dell’Università degli studi di Perugia, accresce il prestigio dell’offerta universitaria ed è stato fortemente voluto dall’Amministrazione comunale.

Il ruolo del design, tradizionalmente incentrato sulla progettazione di prodotti e servizi, è oggi sempre più indispensabile perché orientato alla progettazione di scenari complessi e alla definizione delle modalità di interazione degli uomini con gli uomini e degli uomini con il proprio habitat.

In tal senso, quello del planet life designer è un profilo professionale innovativo e versatile, caratterizzato da un’ampia apertura multidisciplinare e da elevate competenze tecniche e artistiche, che lo rendono capace di definire approcci metodologici e strategie intelligenti per assicurare il benessere della vita sul pianeta e del pianeta, con numerose e variegate prospettive occupazionali.

Le attività didattiche sono articolate in quattro laboratori tematici interdisciplinari dedicati ad altrettanti ambiti di importanza fondamentale e di grande attualità, anche alla luce dei continui mutamenti che interessano il pianeta e delle conseguenti condizioni emergenziali: clima ed energia, territorio e patrimonio, città e paesaggio, salute e sicurezza.

Alla presentazione interverranno Maurizio Oliviero, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia; Giuseppe Paolisso, Magnifico Rettore dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”; Stefania Proietti, Sindaco della Città di Assisi; Giovanni Gigliotti, Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale UNIPG; Luigi Maffei, Direttore del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale UNICampania; Patrizia Ranzo, Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Design per l’Innovazione UNICampania; Paolo Belardi, Presidente del Corso di Laurea in Design UNIPG.